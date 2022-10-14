У РФ достаточно ресурсов для регулярных ракетных ударов – украинский командующий

14.10.2022  16:33 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Россия имеет достаточное количество ракет и военных ресурсов, чтобы продолжать не только атаковать военную и критическую инфраструктуру внутри Украины, но и вернуть наступательный потенциал.

Об в эфире телеканала «ICTV» заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия имеет достаточное количество ракет и военных ресурсов, чтобы продолжать не только атаковать военную...

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На вопрос, достаточно ли у России ресурса для того, чтобы такие массированные удары, какие ВС РФ провели на этой неделе, стали системными, он ответил утвердительно.

«У России достаточно соответствующих военных ресурсов, у России достаточно ракет, других средств, которые наносят повреждения гражданской инфраструктуре, войскам нашим. Поэтому сказать, что системные или несистемные, это все зависит от принятых решений военно-политическим руководством Российской Федерации и соответственно тем командованием, которое осуществляет управление сейчас стратегической наступательной операции на территории Украины», – заявил Наев

По его словам, данные удары – показательные за неудачи русских войск на Харьковщине и Херсонщине.

«Необходимо было показать военно-политическому руководству России, что они контролируют ситуацию после провальных их действий на Харьковском и на Херсонском направлениях. Соответственно эти аспекты обусловили этот массированный ракетный удар», – сказал украинский командующий.

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