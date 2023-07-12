У РФ огромные запасы – в Киеве испугались «ответки» на кассетные боеприпасы

От согласования поставок Украине американских кассетных боеприпасов радости мало, поскольку это послужит России сигналом со своей стороны снять ограничение на использование подобных, но гораздо более мощных снарядов.

Об этом на канале «Дикий Live» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кассетные боеприпасы, на войне применяется всё, война – это грязное дело. Но применялось с осторожностью и с оглядкой. Ну а сейчас, после того, как придут первые партии, начнёт применяться в полном объёме. Я говорю про страну-агрессора. У них такое количество боеприпасов, я сейчас посмотрел номенклатуру их вооружений, именно кассетных боеприпасов, там такое, что – это всё же упадёт на голову наших военных. Это же не только мы будем применять по противнику, оно же прилетит и назад. Оно использовалось, но с оглядкой. А сейчас – зачем применять дорогие 152 мм снаряды для гаубиц и т.п. В России в год выпускают миллион снарядов, это 2-3 тысячи в день. А зачем – они накопят, если можно использовать, там на складах чего только нет. Поэтому это всё прилетит на нас», – объяснил Стариков.

Также он сравнил боевые характеристики американских и российских кассетных снарядов.

«В каждом снаряде 155 мм, которые нам американцы собираются давать, это 88 бомбочек. А у России, остались, которые от Советского Союза, авиационные – там по 300-400 таких бомбочек. И не по 300 грамм, а по 2-3 килограмма. И оно для уничтожения не только личного состава, но и техники. Поэтому «Смерч», «Ураган», которые использовали с оглядкой, там небольшое, то было только для пехоты, а здесь и для техники. Поэтому, зачем использовать снаряд, если этих можно выпустить целый пакет? И вообще весь взводный или ротный опорный пункт будет полностью уничтожен. Кстати, один снаряд уничтожает где-то 2-3 футбольных поля, такую площадь», – рассказал эксперт.