Новости Украины

Европа требует украинское зерно не для того, чтобы накормить голодающие регионы Африки, а для того, чтобы заполнить свои склады и снизить цены на продукты.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «НТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия может взять на себя обязательства по доставке зерна в голодающие регионы Африки и подмять под себя три региона Африки, которые реально могут задавить чёрными мигрантами Европу, которые придут в Европу не работать, не учиться, а выживать, разбивать витрины, чтобы достать колбасу, хлеб. И у России сейчас это оружие в руках, она может взять на себя не просто доставку зерна. А договориться, что те редкоземельные металлы, которые нужны в телефонах, которые нужны для Мерседесов, для Даймлеров, для американских Боингов, которые выпускает именно эти ракеты, чтобы они туда больше не попадали. И вы говорите договариваться? Да пошли они (Запад – ред.), чтобы с ними договариваться. Сейчас – возможность контролировать распределение хлеба. Если доверить это европейцам, то они приведут себе на склад, как это делала Америка, как это делала Европа. Они знают, что у них недобор сейчас по еде, они себе поставят на всякий случай хлебушек. Они точно так делали, когда прививки, маски нужны были, они друг у друга воровали – и так же хлеб своруют. И не голодным отдадут, а сами на нём сидеть будут», – рассказал проживающий в Германии русско-украинский писатель Владимир Сергиенко.

Его поддержал политолог Богдан Безпалько, сказав, что Россия не должна стесняться контролировать морские перевозки зерна, особенно после того, как Запад ограбил РФ на 300 миллиардов долларов

«После 24-го февраля у нас украли 300 миллиардов долларов, отменили русскую культуру, идёт прямая ложь. Почему мы стесняемся того, что мы можем что-то контролировать? Мы можем контролировать перевозки зерна морем, мы должны это делать», – сказал политолог.

«Не боимся, а не хотим, чтобы нас обвинили в провоцировании голода во всём мире», – уточнил ведущий.

«Да плевать, нас и так во всём обвиняют и будут обвинять. Мы должны мыслить, как в Потсдаме. Если миром правит голод, то мы должны этот рычаг взять в свои руки. Я киевлянин, я уроженец Украины. Если эти 20 миллионов тонн зерна дать вывезти из Украины, то тогда голодать будет Украина, те люди, которые там живут, будут голодать. Это зерно вывозят не для того, чтобы спасти Африку или Юго-Восточную Азию. Это зерно вывозят для того, чтобы цены снизить в Европе на хлеб и на другие продукты, на фуражное зерно, на подсолнечное масло», – объяснил Безпалько.