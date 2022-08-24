У Ройзмана «протекла крыша». Скандальный экс-мэр Екатеринбурга задержан, ему светит 10 лет за клевету на армию

В Екатеринбурге задержан экс-мэр этого города Евгений Ройзман, в последние годы получивий скандальную известность за счет своих антироссийских высказываний в соцсетях, публичной поддержки экстремистов Навального и Ходорковского, участия в массовых беспорядках и контактов с американскими дипломатами

Ройзману грозит до 10 лет лишения свободы. Ему вменяется статью 280.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооружённых сил РФ». Также сообщается о подготовке обысков в его фонде «Город без наркотиков».



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Политтехнолог Аексей Швайгерт обращает внимание на то, что задержание Евгения Ройзмана произошло за пару недель до выборов губернатора Свердловской области. По его мнению, «решение силовиков может привести к протестной мобилизации «рассерженных» горожан на избирательные участки 11.09».

Сам Ройзман заявил, что его дело расследуется в Москве, из чего можно сделать вывод, что после задержания его этапируют в российскую столицу.

Стоит учесть, что Екатеринбург считается одним из центров активности «либеральной оппозиции», имеющей в регионе серьезных покровителей.

Либеральный публицист Кирилл Шулика уже провел параллели между “делом Ройзмана” и «делом Фургала», вызвавшем протесты в Приморском крае несколько лет назад:

«Этапируют в Москву и в Екатеринбурге решили не закрывать и тем более не судить, что весьма показательно. Бывший мэр все-таки. Фургала тоже судили в Подмосковье, это тактика такая для региональных важных персон. Он полагал, что все-таки до ЕДГ и выборов губернатора Свердловской области особо лютовать не будут. Но сейчас губернаторские выборы референдумные, поэтому особо никто не заморачивается (и вот поэтому могут быть сюрпризы в некоторых регионах). Так что ждать не стали, устроили символизм», – пишет Шулика в свем блоге.

Экономист Александр Дудчак сомневается в том, что задержание и возможный арест Ройзмана повлекут за собой серьезную уличную дестабилизацию. «Это явное преувеличение – утверждать, что посадка Ройзмана приведет к массовым беспорядкам. Скорее будет митинг благодарности – наконец-то такая мразь получила бы своё».

Теле – и радиоведущий Владимир Соловьев обращает внимание на тот факт, что Роцзман – лишь верхушка айсберга и его покровители во власти и системном бизнесе остаются за за кадром и на свободе.

«Очень хотелось бы услышать фамилии тех, кто в Москве, в Администрации президента и других структурах крышует Ройзмана все эти годы. Ничем другим нахождение данного деятеля на свободе объяснить невозможно. Ройзман не просто пренебрегает российскими законами, он открыто плюет на них и глумится, причем делает это открыто. Неподсудность Ройзмана сродни многолетней неподсудности Навального. Эта самая неподсудность Навального, в свое время, привела к массовым беспорядкам по всей России. Судя по всему, определенные силы планируют повторить подобный сценарий и с Ройзманом, но у же в военное время», – считает Соловьев.

Комментарии Ройзмана в Твиттере.

С Соловьевым солидарен и радиоведущий Сергей Мардан ( Ключенков):

«Почему эта мразь до сих пор не получила срок? В любой воюющей стране этого манифеста хватило бы с лихвой, чтобы немедленно отправится на каторгу. Что за «крыша» такая у Ройзмана, что он плюёт на могилы тысяч погибших русских солдат, а власть смотрит на это как на шалости любимого дитяти?», – возмущается журналист.

Выборочное применение законов на примере Ройзмана и его скандальных высказываний беспокоит журналиста Олега Лурье.

«Я уже не спрашиваю про высокую крышу Евгения Ройзмана. Я уже не спрашиваю почему ему можно публично называть героев спецоперации на Украине «пособниками фашизма». Я уже не спрашиваю почему для Ройзмана россияне — «людоеды вонючие». Я спрашиваю всего лишь о том, почему у нас законы работают выборочно? Почему они, эти законы, обязательны для всех за исключением Ройзмана? Почему одни получают реальные сроки и штрафы за содеянное, а другие Ройзман неприкосновенен, как индийская корова? Нет ответа? Тогда официально внесите в Уголовный Кодекс поправки. Так и напишите в примечаниях: «статьи 280.3, 280.4, 282, 284.2 УК РФ не распространяются на гражданина РФ Ройзмана Евгения Вадимовича». Ну, чтобы по-честному», – пишет журналист в Телеграм.

Бывший соратник Ройзмана, вице-президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов также резко прокомментировал задержание экс-босса.

«У меня претензия, что задержали очень поздно. Но лучше поздно, чем никогда. Эта мразь на протяжении всей своей деятельности вела подрывную работу. Я не сомневаюсь, что он где-то давал сведения спецслужбам, его поэтому не вязали — как поп Гапон, как Навальный. То, что он позволял себе в YouTube — это бред, его давным-давно должны были арестовать. Но лучше поздно, чем никогда. Думаю, сейчас всё изменится», – говорит Кабанов в комментарии для @urallive.