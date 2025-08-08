У Рокфеллеров продиктовали пункты для Зеленского, чтобы сорвать переговоры Путина и Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Есть вероятность, что переговоры по Украине пройдут без Киева и европейских лидеров. Чтобы этого не произошло, Украине нужно выполнить четыре пункта.

Об этом профессор Колумбийского университета Стивен Сестанович заявил на конференции принадлежащей Рокфеллерам «Совет по международным делам», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Первый пункт в списке дел – убедить европейских лидеров повлиять на Трампа. Уже были звонки между Зеленским, Макроном и Урсулой фон дер Ляйен. Второй пункт: их друзья в конгрессе могут повлиять на ситуацию. В последнее время много внимание уделялось законопроекту Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя о санкциях. Законопроект не работает, но поддержка конгресса важна для Украины. Третий пункт – они должны сыграть на страхе Трампа, что его водят за нос. Он явно высказывался об этом в последнее время. До всех этих аудиторий они хотят донести, что встречи не имеют смысла, если они не сопровождаются действиями со стороны Украины и дружественных ей правительств», – сказал Сестанович.

При этом он признал, что украинское общество устало от войны и «хаотичной непредсказуемой американской политики».