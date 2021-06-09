09.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Запад, История, Общество, Политика, Россия
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У России больше прав на европейскость, чем у Западной Европы – историк

Истинным представителем Европы, как наследница греческой Византии, является Россия, а не нынешние страны Запада,...

Истинным представителем Европы, как наследница греческой Византии, является Россия, а не нынешние страны Запада, поскольку в историческом понимании они были периферией настоящей Европы.

Об этом в рамках фестиваля «Великое русское слово» заявил доцент исторического факультета МГУ, доктор исторических наук Федор Гайда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению ученого, именно Россия, как наследница Византии, может считаться Европой.

«Понятие «Европа» сформулировали греки. У них было все просто – Босфор, с той стороны европейский берег, с другой азиатский берег. Они себя считали частью Европы, хотя на самом деле, как мы прекрасно знаем, жили в том числе в Азии, в азиатской части Эгейского моря. Но для нас это не очевидно, потому что мы с вами живем не на Босфоре, а на Боспоре-Киммерийском, а Боспор-Киммерийский – это не пойми что. Это Евразия, в общем-то, поэтому нет смысла спорить о терминах.

Но как бы то ни было, мы действительно принадлежим к Европе, этой исторической Европе, в том смысле, что мы – наследники Византии, а Византия – это главная Европа, потому что это Римская империя, это наследие античного мира, это наследие в том числе Эллады, которая ввела понятие Европа.

Запад современный возникает, как известно, как некая периферия этой настоящей Европы, полноценными наследниками которой являемся именно мы, а не они. Называя себя Европой, они монополизируют право на универсальные ценности. Те самые пресловутые европейские ценности выдаются за монополию Запада», – заявил Гайда.


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