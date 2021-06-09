У России больше прав на европейскость, чем у Западной Европы – историк

09.06.2021, Москва, Елена Острякова

Истинным представителем Европы, как наследница греческой Византии, является Россия, а не нынешние страны Запада, поскольку в историческом понимании они были периферией настоящей Европы.

Об этом в рамках фестиваля «Великое русское слово» заявил доцент исторического факультета МГУ, доктор исторических наук Федор Гайда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По мнению ученого, именно Россия, как наследница Византии, может считаться Европой.

«Понятие «Европа» сформулировали греки. У них было все просто – Босфор, с той стороны европейский берег, с другой азиатский берег. Они себя считали частью Европы, хотя на самом деле, как мы прекрасно знаем, жили в том числе в Азии, в азиатской части Эгейского моря. Но для нас это не очевидно, потому что мы с вами живем не на Босфоре, а на Боспоре-Киммерийском, а Боспор-Киммерийский – это не пойми что. Это Евразия, в общем-то, поэтому нет смысла спорить о терминах. Но как бы то ни было, мы действительно принадлежим к Европе, этой исторической Европе, в том смысле, что мы – наследники Византии, а Византия – это главная Европа, потому что это Римская империя, это наследие античного мира, это наследие в том числе Эллады, которая ввела понятие Европа. Запад современный возникает, как известно, как некая периферия этой настоящей Европы, полноценными наследниками которой являемся именно мы, а не они. Называя себя Европой, они монополизируют право на универсальные ценности. Те самые пресловутые европейские ценности выдаются за монополию Запада», – заявил Гайда.