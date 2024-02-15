У России большое количество работоспособной военной техники на консервации – генерал ВСУ

На консервации у России находится еще большое количество танков и военной техники, которая после определенных работ будет вполне работоспособна.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, не стоит недооценивать состояние российской техники, как и ее год выпуска.

«Проводится расконсервация, и эта техника запускается. Мы это проходили в 14-м году, и огромное количество техники, которое было в украинской армии, тоже чихало, воняло, дымило, но между тем она заработала и поехала. То же самое у русских – у них те же самые подходы, как на тот момент у нас, так у них и сейчас по хранению техники. Наша техника начала воевать, так же и их будет воевать, потому что они к этому подходят системно», – сказал генерал.

«Снова-таки, как бы это не нравилось, как бы тот танк не тем современным или несовременным калибром стрелял, но между тем, когда этот танк едет на нашу пехоту, а у нашей пехоты нет определенного нужного количества противотанковых средств, тогда единственное, что может остановить этот танк – это МЗП (малозаметное препятствие), которое при правильно растянутом варианте, замотав гусеницы, сделает из него просто кусок металла», – заявил Кривонос.