У России десятки тысяч «Орланов», нам не хватает полевых РЭБ – комбат «Свободы»

Анатолий Лапин.  
19.04.2024 14:55
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия масштабно подходит к решению задач по обеспечению армии. Дошло уже до того, что в небе над позициями ВСУ кружит огромное количество разведывательных дронов, а вскоре появятся десятки тысяч FPV-дронов.

Об этом в эфире интернет-канала «Украинская правда» заявил командир нацбатальона «Свобода» Петр Кузик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия масштабно подходит к решению задач по обеспечению армии. Дошло уже до того, что...

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«Враг сделал масштабно – выделили деньги, открыли десяток мощных заводов. И так, как мы говорили про «Орланы», у них десятки тысяч «Орланов», которые в онлайне постоянно кружат. Того же самого они хотят добиться с FPV-системами. Еще год назад я просил, стало очевидно, что нужно будет защищаться от их FPV», – сказал комбат.

«Нужно защищать точки логистики, пути, коммуникации, артиллерию, которая стоит за тобой, дальнюю артиллерию, миномётчиков, которые с артсистемой тоже стоят на большом расстоянии, пехотные позиции. Оно все – солянка, потому что на государственную «Буковель» нужен период, чтоб ее дождаться даже если есть деньги, первоочередно сверху говорят: «Это туда едет, это туда едет», потому что их не хватает», – заявил Кузик.

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