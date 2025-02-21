У России достаточно сил, чтобы прорваться к Запорожью – полковник СБУ
Российская армия могла бы нанести могучий удар и прорваться к Днепропетровску и Запорожью.
Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия все-таки может быть готова идти на Запорожскую область, или на Днепропетровскую область?», – спросил ведущий.
«Нет. У них нет планов выйти на оперативную глубину. Тактическую – да, оперативную – нет. Хотя и могли. Потратив, например, тысячу или пятьсот самолетов, пробиться и всё уничтожить. Могли.
Следующее, ракеты. Перестали же запускать по нам ракеты, да? Ну, запускают, но ограничены. Они же ракеты-то выпускают. Они что, не могли для прорыва оперативной глубины ударить вот этими баллистическими ракетами по переднему краю, всё разбить, и потом пустить туда колонны? Могли», – сказал Стариков.
По его мнению, перед российским командованием стоят какие-то другие цели.
«Они это не делают. Значит, цель другая. Герасимов запланировал это? Сто процентов. Он обучался старой советской школе ведения боевых действий. По логике Второй мировой войны», – подытожил эксперт.
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