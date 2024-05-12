У России достаточно сил для освобождения всего Донбасса – украинский эксперт

Вадим Москаленко.  
12.05.2024 19:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У российской армии достаточно сил для того, чтобы полностью освободить Донбасс, и ещё останется на часть Харьковской области, и никакое западное оружие не поможет их остановить.  

Об этом в эфире интернет-канала «Полит эксперт» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У российской армии достаточно сил для того, чтобы полностью освободить Донбасс, и ещё останется...

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«У русских задача – взять как можно больше территорий. Но задача-минимум – это административные границы Донецкой и Луганской областей. Они на эту задачу будут выходить.

Дальше, Днепропетровская и Запорожская область – я думаю, тех ресурсов, которые у них сейчас есть, недостаточно. А вот для административных границ, я думаю достаточный, и для куска Харьковской области», – рассуждал Стариков.

«Мы их должны остановить. Что делать? Нам говорят, что вот – якобы придут снаряды, и мы их остановим, но это очередной… Нам сначала рассказывали про «Байрактары», «Джавелины», «Леопарды», «Абрамсы», «Атакмс».  А теперь снаряды. Дошли до снарядов, а потом до патронов. Как в анекдоте – мы уже скоро и до мышей дойдём. Это вот – тупая пропаганда. Надо не врать, надо говорить всегда правду», – сказал Стариков.

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