У России ещё есть шанс избавиться от Лукашенко и не потерять Белоруссию

06.11.2020, Минск, Артем Агафонов

После выборов 9 августа общество в Белоруссии раскололось, и многие политически активные граждане разбежались по противоборствующим лагерям. Поэтому тем, кто не примкнул ни к одному лагерю, нужно иметь неплохие нервы и быть готовыми к критике, а то и серьезным информационным атакам с обеих сторон.

К тому же, со стороны некоторых российских комментаторов тоже часто встречаешь непонимание – как же можно быть против Лукашенко, когда против него националисты, вроде тех, что устроили майдан и гражданскую войну на Украине. Еще как можно. Когда предлагают выбор из двух зол, не нужно забывать, что выбрать придется зло. И трижды подумать, нужно ли делать такой выбор.

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В случае с Белоруссией – не нужно. Безальтернативность выбора между Лукашенко и Тихановской – ложная. Обе стороны сейчас пугают тем, что в случае окончательной победы соперников республику ждет катастрофа. И обе стороны при этом правы. Ни Тихановская, ни Лукашенко не несут Белоруссии ничего хорошего.

В команде первой преобладают прозападные русофобы, которые, которые вполне способны разрушить экономику отказом от Союзного государства и спровоцировать гражданскую войну принудительной белорусизацией.

Второй – уже прекрасно себя показал явными фальсификациями на выборах, перед которыми пересажал основных конкурентов, чрезмерным применением силы там, где без этого можно было обойтись, бряцаньем оружием и угрозами. Сейчас он обозлил против себя не только прозападную оппозицию, но очень многих. И этот протестный потенциал он своими действиями только усиливает. Белоруссия уже столкнулась с угрозой терроризма, и дальнейшая эскалация ставит ее на грань гражданской войны.

Таким образом, к гражданской войне Белоруссию толкают обе стороны. А стране нужен мир и сшивание расколовшегося общества. Причем, если говорить с точки зрения развития интеграции, интересов пророссийски настроенных граждан Белоруссии – то нельзя говорить, что Лукашенко – такой уж свой.

Может быть, некоторые страдают провалами в памяти, но еще в начале августа в его риторике Россия была чуть ли не главным врагом и угрозой независимости. Именно при нем русский язык вытеснялся с белорусских улиц, а трое публицистов, сторонников интеграции, под улюлюканье змагаров больше года просидели за решеткой.

И не нужно думать, что Лукашенко изменился за эти три месяца. О том, что отказа от многовекторного двурушничества не будет, он уже сказал неоднократно. Недавно, в то самое время, когда Турция открыто поддерживает военную агрессию Азербайджана против Армении, являющейся союзником по ОДКБ, он назвал Эрдогана своим другом. Согласитесь, не совсем союзническое поведение.

Действия России по поддержке Лукашенко сейчас понятны. Его падение сейчас будет означать хаос и перспективу прихода к власти радикальных националистов. Это был бы худший из возможных сценариев и для Белоруссии, и для российских интересов. Но ставка на его длительное нахождение у власти тоже была бы большой ошибкой.

Поддерживая Лукашенко, который с каждым днем наживает себе все новых врагов, Россия принимает на себя ответственность за все, что он творит внутри республики. И чем дольше это будет продолжаться, и чем радикальнее будет действовать Лукашенко – тем сильнее будут в Белоруссии антироссийские настроения и тем сложнее будет в ней тем силам, которые выступают за укрепление интеграции.

Сейчас Россия – единственная сила, которая может стать арбитром в белорусском конфликте и стать гарантом его деэскалации. Причем, даже прозападная оппозиция против этого, в большинстве своем, не возражает. Сейчас единственный вариант выхода из кризиса – проведение новых выборов, в которых будет равноправие кандидатов, прозрачность подсчета голосов, которые будут считать не те люди, которые дискредитировали себя в августе.

Сам Лукашенко, хоть и объявил о проведении новых выборов, но оттягивает их проведение конституционной реформой, осуществляемой по сомнительной схеме с созывом номенклатурного «Всебелорусского собрания».

Россия и может, и должна простимулировать его к ускорению транзита власти.

Именно новые выборы и есть та, третья альтернатива, на которую стоит ориентироваться пророссийской «партии мира». А уж на выборах у нас будет, кого поддержать. Радикальные змагары на свободных выборах особых шансов на победу не имеют.