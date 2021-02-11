У России есть 9 лет, чтобы развить неэнергетический экспорт

11.02.2021, Москва, Игорь Петров

По мере отказа транспорта от ископаемого топлива его значение в мире будет падать, поэтому России надо уже сейчас переориентироваться на неэнергетический экспорт.

Об этом на дискуссии в Торгово-промышленной палате России заявил Азер Талыбов, председатель правления АО РОСЭКСИМБАНК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С учетом того, что около десяти производителей в мире заявили, что к 2030 году они остановят производство двигателей внутреннего сгорания… В этом десятилетии развитие нефтегазовой отрасли с точки зрения автомобильной отрасли будет сокращаться.

Это значит, что у нас осталось последние 9 лет чтобы создать мощную основу для развития несырьевого, неэнергетического экспорта. Перед нами стоит задача создать условия, чтобы компании, которые в этом сегменте работают, стали нашими драйверами развития экономики после 2030 года», – сказал он.

«Неэнергетический экспорт из России в 2020 году вырос в стоимостном выражении по сравнению с 2019 годом на 5%, несмотря на все негативные факторы», – отметила Елена Мельникова, и.о. директора Департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ.