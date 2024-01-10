У России есть, чем вскрывать заглубленную оборону ВСУ – аналитик

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Оборонительные позиции, которые возводят ВСУ на границах с Россией, не помогут Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик Алексей Суконкин.

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«Существует огромное количество вооружений, которое предназначено для вскрытия заглубленных объектов фортификации. Например, тяжелые огнеметные системы «Солнцепёк» очень хорошо уничтожают не только сам подземный объект, но и живую силу, которая в нем находится. Объемный взрыв происходит в том числе и внутри сооружения, даже заглубленного. Таким образом ударной волной поражается личный состав», – сказал Суконкин в интервью «Московскому комсомольцу».

Он напомнил, что западные источники признали, что сейчас ВС РФ выпускают в сутки по 10 тысяч снарядов, тогда как ВСУ – только 2 тысячи.

«При таком соотношении их оборона не продержится. Поэтому все их сооружения возводятся в надежде на то, что им дадут вооружение, с помощью которого они смогут так же эффективно держать оборону, как это делали мы. Причём, напомню, что контрнаступление было отбито ещё до того, как ВСУ дошли до основной нашей линии обороны и завязли в так называемой полосе обеспечения. То есть все, что мы настроили, даже не было задействовано. Враг был разбит ещё на подступах… Вероятно, они думают, что и у них так же получится», – добавил эксперт.

По его словам, российскому командованию было известно, где украинские войска будут наносить основные удары, и эти направления были закрыты.

«Если сейчас посмотреть на карту, то мы увидим, что у нас фронт, где мы можем ударить, наверное, раз в шесть шире. Поэтому сейчас украинская сторона на распутье – либо закрывать все, либо гадать, где же будет основной удар. Но для выполнения этих задач у них возможностей нет», – уверен Суконкин.