У России есть, чем вскрывать заглубленную оборону ВСУ – аналитик

Олег Кравцов.  
10.01.2024 10:08
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1535
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Оборонительные позиции, которые возводят ВСУ на границах с Россией, не помогут Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик Алексей Суконкин.

Оборонительные позиции, которые возводят ВСУ на границах с Россией, не помогут Украине. Об этом,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Существует огромное количество вооружений, которое предназначено для вскрытия заглубленных объектов фортификации. Например, тяжелые огнеметные системы «Солнцепёк» очень хорошо уничтожают не только сам подземный объект, но и живую силу, которая в нем находится. Объемный взрыв происходит в том числе и внутри сооружения, даже заглубленного. Таким образом ударной волной поражается личный состав», – сказал Суконкин в интервью «Московскому комсомольцу».

Он напомнил, что западные источники признали, что сейчас ВС РФ выпускают в сутки по 10 тысяч снарядов, тогда как ВСУ – только 2 тысячи.

«При таком соотношении их оборона не продержится. Поэтому все их сооружения возводятся в надежде на то, что им дадут вооружение, с помощью которого они смогут так же эффективно держать оборону, как это делали мы.

Причём, напомню, что контрнаступление было отбито ещё до того, как ВСУ дошли до основной нашей линии обороны и завязли в так называемой полосе обеспечения. То есть все, что мы настроили, даже не было задействовано. Враг был разбит ещё на подступах… Вероятно, они думают, что и у них так же получится», – добавил эксперт.

По его словам, российскому командованию было известно, где украинские войска будут наносить основные удары, и эти направления были закрыты.

«Если сейчас посмотреть на карту, то мы увидим, что у нас фронт, где мы можем ударить, наверное, раз в шесть шире. Поэтому сейчас украинская сторона на распутье – либо закрывать все, либо гадать, где же будет основной удар. Но для выполнения этих задач у них возможностей нет», – уверен Суконкин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть