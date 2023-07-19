У России есть много вариантов остановки «зернового коридора»

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России необязательно играть в открытую, чтобы остановить работу так называемого зернового коридора, если его попытаются организовать без ее участия.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бортника, у РФ хватает других возможностей.

«Для этого ей необязательно будет нужно бомбить. Для этого ей нужно просто заминировать акваторию. Понимаете, Россия может действовать под третьим флагом, под чужим флагом каким угодно. Неизвестные корабли, неизвестные самолеты, неизвестные подводные лодки. Или она может банально устраивать диверсии, минировать акватории. Она может обстреливать с береговых комплексов со стороны Крыма корабли и называть их кораблями ВМС Украины», – заявил Бортник.