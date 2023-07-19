У России есть много вариантов остановки «зернового коридора»

Анатолий Лапин.  
19.07.2023 11:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 853
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Зерно, Россия, Сюжет дня, Украина


России необязательно играть в открытую, чтобы остановить работу так называемого зернового коридора, если его попытаются организовать без ее участия.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России необязательно играть в открытую, чтобы остановить работу так называемого зернового коридора, если его...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Бортника, у РФ хватает других возможностей.

«Для этого ей необязательно будет нужно бомбить. Для этого ей нужно просто заминировать акваторию. Понимаете, Россия может действовать под третьим флагом, под чужим флагом каким угодно. Неизвестные корабли, неизвестные самолеты, неизвестные подводные лодки.

Или она может банально устраивать диверсии, минировать акватории. Она может обстреливать с береговых комплексов со стороны Крыма корабли и называть их кораблями ВМС Украины», – заявил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть