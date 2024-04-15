У России есть одно решающее преимущество над США и всем блоком НАТО – экс-аналитик ЦРУ

Анатолий Лапин.  
15.04.2024 18:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Руководству НАТО не удастся спровоцировать Россию на прямое столкновение и поход на Германию, а для обороны сферы своих жизненных интересов у РФ достаточно военного потенциала, чтобы превосходить силы Альянса.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководству НАТО не удастся спровоцировать Россию на прямое столкновение и поход на Германию, а...

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«Я думаю, что они пытаются спровоцировать Россию и организовать атаку таким образом, чтобы затем НАТО было вынуждено вступить в конфликт. Но проблема, с которой они столкнулись, заключается в том, что НАТО далеко от единства и не хочет вступать в перестрелку с русскими – вот, чего не понимают эти кабинетные вояки, вроде Столтенберга…

Я думаю, что на раннем этапе, если бы они увидели, что Россия испытывает трудности, у вас была бы поддержка Китая. Но я не думаю, что это произойдет – Россия имеет решающее преимущество над всем Альянсом НАТО, включая Соединенные Штаты» – отметил он.

«Решающее военное преимущество. Единственное, чем Россия не собирается рисковать за пределами своих границ с экспедиционной армией, чтобы посмотреть, что они могли бы захватить в Германии или Франции. Знаете ли, они не собираются этого делать. Они довольны тем, что охраняют свои границы, защищают свой народ и живут спокойно, если могут», – заявил Джонсон.

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