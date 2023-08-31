У России есть полтора месяца для контрнаступления – военный журналист

У России есть небольшой отрезок времени для того, чтобы поймать Украину и перейти в контрнаступление. После этого наступит осенняя распутица и неблагоприятные для этого условия. А к весне Украина подготовит новые резервы для очередного наступления.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил военный журналист Алексей Борзенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть определенный временной резерв. Это, скажем, полтора месяца. Это сентябрь, половина октября – до тех пор, пока не начнется опять чернозем, жижа и уйдет «зеленка», воевать будет крайне сложно. То есть, полтора месяца для каких-то серьезных дел в плане наступления… Просто временная фаза до следующей весны, как планируют ВСУ – время для последующей большой атаки и наступления, они успеют подготовиться. О чем идет речь? Технику им пришлет любую Запад. В конце-концов, вы видите, что все идет по экспоненте, по усилению всей этой техники. Ракеты становятся с большим радиусом действия, боеприпасы уже с ураном и так далее», – отметил он.

«Но речь идет о личном составе. То есть, о тех добровольцах, которых собрали по всей Украине и поставили под ружье. Естественно, сейчас они мало что могут, это именно продукт для «мясных штурмов», не более того. Но если будет такой отрезок с осени до весны, они успеют подготовить этих ребят», – заключил Борзенко.