12.02.2020, Москва, Максим Карпенко

В истории имеются прецеденты, когда США одобряли нанесение ударов по дамбам, возведенных с целью водной блокады территорий. Об этом следует помнить Украине, шантажирующей Россию отказом возобновлять водоснабжение Крыма.

Об этом в своем блоге написал политолог Владимир Корнилов, комментируя озвученное главой фракции Владимира Зеленского в Верховной раде Давидом Арахамией предложение о сделке – размена подачи воды в Крым на «слив» республик Донбасса.

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«Потрясающие люди! Один трупы берет в заложники, другой воду делает предметом шантажа. И эти существа называют дончан и луганчан «террористами»!

Хочу напомнить: когда Арабская лига решила соорудить водяные дамбы для блокирования водоснабжения Израиля, тот в апреле 1967 года просто разбомбил места строительства на территории Сирии, оправдывая это своим суверенным правом на воду. Америка тогда поддержала такой метод решения проблемы. Наверняка ведь и сейчас не будет против?» – язвительно комментирует Корнилов.