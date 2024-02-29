У России есть способ быстро захватить Кишинев – Пасков
Российская группировка в Приднестровской молдавской республике может стремительным броском взять под контроль Кишинёв.
Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил болгарский политолог Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По сравнению с боеспособностью молдавских вооружённых сил эти полторы тысячи бойцов [России в ПМР], по крайней мере так говорили военные специалисты, они более боеспособные.
И могли бы овладеть городом Кишинёвом при желании и при указании на то. Техническая и военная возможность есть это сделать», – сказал Пасков.
Однако он подчеркнул, что этого не произойдёт из-за возможных последствий.
«Правда, что потом делать? Как потом они смогут совладать с последствиями – это вопрос открытый, не очень приятный, достаточно печальный.
Потому что тогда открывается окно возможностей, для которого эти полторы тысячи бойцов окажутся, мягко говоря, недостаточными чтобы совладать с ситуацией», – добавил политолог.
Спасибо!
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