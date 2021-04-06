«У России есть способ ответить Турции на участие в антироссийских проектах Украины»

06.04.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

«Крымская платформа», о создании которой заявил МИД Украины, поначалу вызвала насмешки российских наблюдателей, однако напрасно – Киев в этом проекте лишь ширма, за которой скрываются западные кукловоды. У Москвы есть инструменты для того, чтобы ответить на участие в этой антироссийской инициативе Турции и других стран, имеющих тесные экономические отношения с РФ.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» заявил политолог Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив.

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«ПолитНавигатор»: МИД Украины развил невиданную активность вокруг проекта «Крымская платформа». Есть мнение о том, что России нужно просто игнорировать действия Киева, а деньги, выделенные Западом на подрывную антироссийскую деятельность, украинские чиновники просто разворуют. Это действительно так, или для России есть реальная угроза от «Крымской платформы»? Какая?

Денис Денисов; Действительно, можно просто сделать вид, что «Крымской платформы» не существует, сидеть и наблюдать, как движемся к очередной геополитической катастрофе. Ведь именно Крым выбран противниками России как наиболее уязвимое место государства. Также следует сказать, что участие Украины в «Крымской платформе» достаточно условное. Видимо, наши противники за океаном и в Европе просто в очередной раз используют Украину в своих интересах.

Мне лично очень сложно представить, что в рамках «Крымской платформы» в которой собираются участвовать такие страны как США, Великобритания, Турция, Польша и др. у Украины будет право голоса. Украина – не более чем геостратегический «Фунт», зиц-председатель, которого используют.

Говоря же о сущности «Крымской платформы», следует подчеркнуть, что это «зонтичная» организация. Видимой частью администрирования ее деятельности занимается МИД Украины, уже в поддержку этой инициативы создан экспертный совет, и ряд неправительственных организаций вливаются в деятельность «Крымской платформы».

Важно отметить, что мы уже сталкиваемся с лавинообразным процессом работы «Крымской платформы», – так, информационный проект «Крым.Реалии» (дочерний проект украинского офиса «Радио Свобода», финансируемый государственными структурами США), уже стал информационным рупором пропаганды, связанной с «Крымской платформой». Видимо, так и будет строиться работа этого нового объединения, – то есть, формальной связи между субъектами процесса не будет, но будет одна цель – оторвать Крым от России, или, как минимум, ввести новые санкции против нашей страны за сюжеты, связанные с Крымом.

Важно понимать, что финансирование «Крымской платформы» выстроено достаточно эффективным способом. Сам бюджет составляет несколько миллионов гривен, но это не должно вводить в заблуждение, так как связанные с «Крымской платформой» организации в совокупности будут иметь бюджеты в десятки, а то и сотни миллионов долларов.

Мне кажется, что угроза действительно очень серьезная, потому, что: а) Крым большинство стран ООН не признает как российскую территорию, а в официальных документах этой структуры (например, отчетах Управления верховного комиссара по правам человека ООН) Россию и вовсе называют стороной, которая «оккупирует территорию Крыма»; б) наши западные противники через различные официальные и полуофициальные организации пропагандируют доклады, посвященные Крыму, в которых зачастую просто выдумываются сюжеты по нарушению прав и свобод человека. И эти доклады в свою очередь, впоследствии используются и будут использоваться для новых санкций против России; в) потенциал «Крымской платформы» неограничен, это объединение вполне может стать основным в противостоянии России и коллективного Запада.

Как поступать в отношении тех стран, которые согласились участвовать в «Крымской платформе»? Тем более, что там есть такие государства – вроде Турции – которые числятся среди «партнеров». Тут бы вроде и хорошо помидоры запретить, а вроде, на фоне остальных проектов совместных вроде АЭС и «Турецкого потока», – мелковато. Вот так и получается, что Анкара и от российских туристов доход имеет, и параллельно вредит России.

Относительно стран, которые уже открыто заявили о своем участии в «Крымской платформе», – конечно, необходимо реагировать. Но не обязательно симметрично, мне кажется, лучше искать более «тонкие» и «изысканные» методы воздействия на наших как бы партнеров. Хороший пример Турция, с которой у нас множество крупных инфраструктурных проектов с одной стороны, и зачастую тотальное политическое непонимание с другой. Самое главное – не бояться проявить инициативу – заявляют турки об участии в «Крымской платформе»… так пусть в Сочи пройдет съезд представителей курдского народа, на котором будут обсуждаться вопросы создания курдского государства!

Точно не следует запрещать помидоры или нашим туристам посещать Турцию, а вот провести большую, эффектную, медийную конференцию относительно необходимости урегулирования кипрской проблемы, причем, исходя из безусловного приоритета территориальной целостности Кипра, – это вполне можно.

Такие символические жесты, я думаю, турки точно оценят и будут более разборчивы по присоединению к антироссийским геополитическим инициативам.

Крымские власти в свою очередь заявили о том, что подадут иски на Украину за блокаду и в целом за ущерб, нанесенный в 1991-2014 годах. Нужно сказать, что критики республиканской власти восприняли перспективы исков скептически, сочтя, что это – просто попытка местных чиновников отвлечь внимание от провалов – например, с до сих пор не отремонтированными дырявыми сетями водоснабжения, что критически важно в условиях блокады. А как вы оцениваете иски против Украины – будет ли какой толк?

Любых чиновников, и крымских в том числе, конечно, можно и нужно критиковать. Другое дело, что критика сама по себе бывает нескольких видов, бывает огульная, злая, которая строится не на желании что-то улучшить, а для того, чтобы показать свою «значимость» и ущербность других. Мы же пойдем другим путем, будем и критиковать, и сразу предлагать подходы и рецепты по улучшению ситуации.

На сто процентов закономерно, что люди, провалившие модернизацию сетей водоснабжения, должны понести заслуженное наказание, но это совершенно не означает, что подачей исковых заявлений мы сможем исправить ситуацию или, по крайней мере, наказать украинских чиновников, виновных в страданиях крымчан.

Первый вопрос заключается в том, куда планируются направлять исковые заявления? Лично мне первым на ум приходит ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека), с первого взгляда, именно эта организация вроде как должна наказать Украину. Но… это заполитизированный и ангажированный институт, который, как показывают последние годы, охотно принимает обвинительные приговоры против России, в то время как Украина уходит от ответственности. Это особенно касается ситуации по конфликту на Донбассе.

Еще в 2015-2016 годах многие российские юридические компании и общественные организации получали очень значительные субсидии на иски по донбасскому конфликту, финансы были освоены, а результата нет до сих пор. В этом контексте, если уже принято решение о выделении ресурсов на подачу исковых заявлений, то, как минимум, надо обязывать контрагентов прогнозировать результат, и на этом основании оценивать эффективность работы. Лично мое мнение, что только в рамках российской судебной системы можно рассчитывать на адекватные результаты по рассмотрению проблем крымского населения.

И только на территории России можно будет привлекать к ответственности украинских чиновников и граждан. Обращение в европейские и международные инстанции, как показала практика, имеет нулевой результат – в силу ангажированности этих систем и неспособности их отстаивать права и свободы людей, не смотря на их политические предпочтения, идеологию и страновую принадлежность.

Крымские власти ежегодно рапортуют о росте числа туристов и особо отмечают приезжающих из Украины. Однако условия прохождения границы Крыма и Украины – по-настоящему скотские. Зимой люди стоят в очереди на морозе и ветрах, а летом – на жаре. Причем, с недавних пор с украинской стороны проведен «евроремонт» КПП, а с российской все осталось, как и было с 2014 года. Не кажется ли странным, что Крым, который должен играть роль «витрины», так встречает приезжих?

Очень правильный вопрос, и тут вопрос к уже помянутым чиновникам, которые своей нерадивостью и отсутствием инициативы создают образ Крыма, который точно нельзя назвать привлекательным. Злость берет, что эти «скотские» условия попадают в отчеты международных организаций (и это те немногие кейсы, за которые мы действительно в ответе), а всем в округе просто наплевать. Турист для Крыма – это самый важный человек, приносящий деньги. Кто-то мешает нам сделать самый современный в мире, самый удобный в мире, самый цифровой в мире переход с Украиной?

И тут еще обязательно надо сказать о проблеме, связанной с политикой двойных стандартов которую практикуют различные, подчеркну, государственные структуры, не желающие входить в Крым. В первую очередь конечно речь идет о «Сбере», «Почте России», весьма странном подходе мобильных операторов, исходя из тарифов, считающих Крым заграницей. Надо сказать, что, пока такая практика существует и допускается, Крым будет оставаться регионом, в который не будут массово идти инвесторы, а противники России будут интерпретировать такой подход государственных структур, как сомнения в подлинности возвращения Крыма домой.

Буквально на днях в СМИ прогремел скандал, когда выяснилось, что на фото, выданном чиновниками в Симферополе за визит статусной китайской делегации, оказались давно живущие в Москве коммерсанты. В принципе, даже по различным форумам с участием иностранных гостей, которые собирались в Крыму еще до пандемии, было заметно, что реальных действующих топ-политиков на полуостров приезжает крайне мало. Не обманывали ли мы сами себя, выдавая за большой успех приезды за счет российского бюджета муниципальных депутатов из ЕС или отставных чиновников? Как переломить ситуацию? И нужно ли?

Мы не можем позволить себе такую роскошь как фейки по таким важным вопросам, потому, что любой наш фейк это «+ 10 аргументов» нашим противникам. А вот украинцы могут, так как они больше никакого отношения к Крыму не имеют и используют весь арсенал черных технологий для создания негативного имиджа России. Но мы-то знаем, что сила в правде…

Что качается информационного сопровождения визитов иностранцев на полуостров, надо признать, что мы зачастую гипертрофировали события и создали определенную параллельную реальность, в рамках которой весь мир как бы уже почти признал Крым российским. Но сейчас надо признаться в первую очередь самим себе, что это не так. Что на этом пути нам потребуются годы, а, возможно, и десятилетия упорной работы и борьбы.

Но, подчеркну, что эта тяжелейшая задача вполне решаема. Команда профессионалов, которая в Крыму отвечает за внешние связи, имеет огромный опыт и при надлежащем обеспечении ресурсами, я уверен, что справится с этой задачей.

На вопрос, нужно или не нужно это делать, существует только один ответ – конечно нужно, так как отказ в признании Крыма территорией Российской Федерации – это, по факту, отказ в признании территориальной целостности России, со всеми вытекающими последствиями.

Какими последствиями, если Крым не признает даже ближайший союзник – Белоруссия?

Самый не приятный вопрос для нас, на самом деле, который лишний раз подтверждает утверждение, что у России только два союзника – это армия и флот… На современном этапе, конечно, еще ВКС надо добавить…

А последствия, в свою очередь, самые неутешительные. Хотя бы вспомним, к чему привела американская позиция относительно непризнания вхождения прибалтийских государств в состав СССР или продолжающийся диалог между Россией и Японией по Курильским островам. Вывод один – полноценных и всеобъемлющих отношений между партнерами быть не может, если один из них не признает территориальную целостность другого.