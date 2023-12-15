У России есть желание и возможности для захвата Харькова и Запорожья – генерал Кривонос

Анатолий Лапин.  
15.12.2023 17:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запорожье, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Россия наращивает наступательные возможности и может реализовать их в направлении Харькова и Запорожья.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия наращивает наступательные возможности и может реализовать их в направлении Харькова и Запорожья. Об...

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По словам Кривоноса, Украина же при этом уменьшает свои возможности и ресурсы.

«Что касается Харьковского и Запорожского направлений – много аналитиков и специалистов рассказывали об этом, в том числе и я обращал внимание на то, что возможности россиян и желание захватить, продвигаться на этих направлениях – достаточно большие. Они на данном этапе, сегодня этого не могут сделать, но они работают над повышением своих наступательных возможностей.

С учетом того, что у них есть значительный, мощный потенциал, что касается артиллерии и живой силы, – у них эти возможности есть. Что касается примеров Авдеевки и Бахмута, то это прекрасные примеры. Нужно понимать, что и наши возможности на определенных этапах уменьшаются», – заключил Кривонос.

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