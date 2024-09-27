У России газа еще на 130 лет, а воды еще больше – министр

Елена Острякова.  
27.09.2024 21:57
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, Нефть, Общество, Политика, Россия


Российских запасов нефти на шельфе в Арктике хватит на 30 лет, газа – на 130.

Об этом министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил сегодня на форуме «Российская энергетическая неделя», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российских запасов нефти на шельфе в Арктике хватит на 30 лет, газа – на...

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«У нас большие запасы в Арктике. Разведанные запасы оцениваются порядка 17 млрд тонн нефти. При тех объемах, которые мы сейчас добываем на этом шельфе, мы сможет еще ее добывать 32 года. И на шельфе у нас 85 трлн кубических метров газа. Это более 130 лет», – сказал Цивилев.

Попутно с углеводородами Россия добывает воду.

«При добыче нефти и газа мы добываем очень много воды. Это естественный процесс. Он идет во всех странах. Но объемы! Мы около трех миллиардов кубических метров в год откачиваем воды. Это 776 тысяч олимпийских бассейнов. У нас 180 км трубопроводов, это 4,5 раза экватор страны можно нашими трубопроводами обмотать», – сказал Цивилев.

Он подчеркнул, что это крайне важно, поскольку к 2050 году вода станет стратегическим сырьем.

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