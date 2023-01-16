У России и Белоруссии учения – на Украине шухер

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Совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Белоруссии и России стартовало сегодня.

Об этом сообщает министерство обороны Белоруссии на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная цель учения – повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач. В ходе учения планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе: ведение воздушной разведки; совместное патрулирование воздушного пространства вдоль Государственной границы; авиационная поддержка группировок войск; высадка тактического воздушного десанта; доставка грузов и эвакуация раненых», – говорится в сообщении.

Для обеспечения проведения учения задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Белоруссии.

На Украине поднялась по этому поводу паника. Журналисты и политологи вспомнили, что началу СВО также предшествовали совместные российско-белорусские учения.

Спикер командования ВВС ВСУ Юрий Игнат сообщил в интервью телеканалу «Рада», что северная граница Украины будет усилена дополнительными подразделениями на случай, если учения являются «подготовкой к соответствующим передислокациям войск». Однако основания для объявления воздушных тревог он не видит.

«Если это будет самолет МИГ-31, то понятно, что это носитель «Кинжалов». Если он поднимается в небо, на учениях ли, или это тренировочный полет, в любом случае будет воздушная тревога. То же самое самолеты Ту-22 м3, памятуя недавние трагические события в Днепре, это носители ракеты Х-22. Если группа таких самолетов будет приближаться к украинским границам, также будет включаться воздушная тревога. Остальные самолеты тактической авиации, которые могут использоваться на учениях с Беларусью, у них типовые задания для авиационных подразделений: высадка тактического десанта, патрулирование воздушного пространства и т.д.», – сказал Игнат.

Вечно критикующий белорусские власти профессор ВШЭ Андрей Суздальцев и здесь нашел повод выступить.

«Как не участвовать в войне, но стать в ней победителем? Очень просто. Необходимо постоянно демонстрировать «боеспособность» и непрерывно проводить учения, желательно «совместные»… При этом одна часть Союзного государства уже почти год ведет тяжелые бои и несет потери, а вторая учения проводит…», – написал он в своем ТГ-канале.