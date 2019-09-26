У России и Сербии близкие взгляды на косовское урегулирование

26.09.2019, Москва, Елена Острякова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с президентом Сербии Александром Вучичем «на полях» 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает официальный сайт МИД РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Внимательно рассмотрена ситуация, сложившаяся в косовском урегулировании, констатирована близость подходов по его основным параметрам. Акцентирована нацеленность на дальнейшую тесную координацию на данном направлении с опорой на резолюцию СБ ООН 1244 и международное право, – говорится в сообщении.

Резолюция Совета Безопасности ООН 1244 была принята на 4011-м заседании 10 июня 1999 года. Совет Безопасности ООН признал суверенитет и территориальную целостность Союзной Республики Югославии и, вместе с тем, предоставление существенной автономии и реального самоуправления для Косова.

Резолюция также содержит основные принципы урегулирования косовского кризиса: немедленное и поддающееся контролю прекращение насилия и репрессий в Косово; вывод из Косово военных, полицейских и военизированных сил; безопасное и свободное возвращение всех беженцев и перемещенных лиц и беспрепятственный доступ в Косово организаций, оказывающих гуманитарную помощь.