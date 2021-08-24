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24.08.2021 19:11 (Мск), Будапешт, Владимир Гладков
 
Венгрия, Дзен, Донбасс, Закарпатье, Минский процесс, мова, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, русофобия, Украина
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У России и Венгрии один взгляд на дискриминационную политику Киева – Лавров

Новости УкраиныМосква и Будапешт полностью солидарны во мнении, что киевские власти ведут дискриминационную политику против...

Москва и Будапешт полностью солидарны во мнении, что киевские власти ведут дискриминационную политику против народов, столетиями проживающих на территории современной Украины.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной с венгерским коллегой Петером Сийярто пресс-конференции в Будапеште, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы коснулись ситуации на Украине, у нас обща позиция – о безальтернативности полного и последовательного выполнения «Минского комплекса мер», выполнение которого упорно саботируется украинским руководством.

И, конечно, мы глубоко озабочены дискриминационной политикой киевских властей, которые ущемляют права русских, венгров, других народов, которые столетиями проживали на территории современной Украины», – сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

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