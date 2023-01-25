У России хватает и оружия, и мобилизационного потенциала – экс-замглавы СНБО Украины

Оружие у России не закончилось, а ее потенциал по производству нового намного превосходит украинский.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда нам рассказывают, что русские воюют с нами старым оружием – старое оружие в сравнении с чем? В сравнении с тем, что у нас очень часто такого оружия вообще нет? Я скажу так, что даже танк Т-62М, который русские сейчас начали использовать, нуждается в определенном количестве украинцев, вооруженных, чтобы его подбить. И даже если вооружат свою очередную волну мобилизации автоматами ППШ, все равно нам нужны боеприпасы и оружие, чтобы уничтожать этих людей. Поэтому нужно достаточно серьезно подойти к этому вопросу, мы понимаем, что уже как раз пошла война на истощение, в том числе экономически и физически. Потому что мобилизационный ресурс у России значительно больший, чем у нас», – сказал генерал.

«У них мощный оборонно-промышленный комплекс, и простые вещи они умеют делать в большом количестве. Артиллерия у них есть, чем ее кормить у них есть. Возможно, в больших возможностях они не смогут, но давайте будем лучше пессимистами, чем оптимистами. У нас определенные специалисты-комментаторы, которые ни дня не служили ни в авиации, ни в ракетных частях, рассказывают, что у них уже закончились ракеты, с сентября: «Это последняя атака, дальше у них уже не будет». Но с сентября каждые две недели повторялось. Заврались уже до такого, что люди перестают реагировать на эту информацию. У них есть чем по нам стрелять, есть кому по нам стрелять и есть руководитель, который отдает эти приказы, нужно понять это четко», – заявил Кривонос.