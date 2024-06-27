У России много целей для мести за атаки на свою территорию – экс-аналитик ЦРУ

Анатолий Лапин.  
27.06.2024 21:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


У России есть множество вариантов ответа на атаки западным оружием по ее территории. Это могут быть как объекты НАТО на Ближнем Востоке, так и поддержка антиамериканских сил.

Об этом в эфире видеоблога американской журналистки Рейчел Блевинс заявил экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У России есть множество вариантов ответа на атаки западным оружием по ее территории. Это...

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«На Путина оказывается огромное давление, чтобы он действительно что-то сделал, чтобы нанести ответный удар по Соединенным Штатам. Сейчас я не знаю, что это повлечет за собой…

Я думаю, что это может привести к тому, что помимо усиления ударов по объектам НАТО на территории Украины, это может также привести к введению бесполетной зоны для «Глобал Хоук» и самолетов с неподвижным крылом над Черным морем, прямой поставке оружия хуситам, которое может быть использовано против кораблей США в Красном море, иракским повстанческим группировкам, которые сражаются против солдат США, обосновавшихся в Сирии», – заявил Джонсон.

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