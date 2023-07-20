У России мощная система ПВО, а кто с этим не согласен – «агент Кремля» – украинский эксперт

Анатолий Лапин .  
20.07.2023 20:24
  (Мск) , Киев
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Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине не дают американские истребители F-16, потому что Россия обладает мощной системой противовоздушной обороны, которая будет сбивать их.

Об этом в эфире видеоблога «Дикий livе» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не дают американские истребители F-16, потому что Россия обладает мощной системой противовоздушной обороны,...

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Эксперт подчеркнул, что уничтожение западной военной техники негативно сказывается на акциях военно-промышленного комплекса, производящего ее, поэтому никто не хочет сталкиваться с такими рисками.

«Относительно системы ПВО: С-300, С-400, «БУК», С-500 – действительно система ПВО очень серьезная. Если кто-то говорит, что это херня все, значит, считайте, что это агент Кремля. Те, кто рассказывает, что там они завтра все развалятся, упадут и убегут. «Русня разбежится» – это агент Кремля, первый причем.

Вот представьте, покупают F-16, а его собьют. Сбивать-то будут? Будут. «Леопарды» же сжигают? Сжигают, а «Абрамсы» не дают почему? Потому что не дают, после войны дадут. «Челленджеры» есть, но они в боях не участвуют, хотя это танк прорыва. Не дают…

Как будет чувствовать себя военно-промышленный комплекс? Они из-за этого и не дают. Не потому, что наши летчики не могут, они научатся, но для этого необходимо время. А раз необходимо время, это будет после войны», – заключил Стариков.

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