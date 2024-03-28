У России начисто исчезла жалость к украинским ПХГ

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Россия нанесла ракетный удар по подземному газовому хранилищу (ПХГ) во Львовской области, потому что оно уже не нужно для обеспечения транзита российского газа в Европу.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что теперь атаки ведутся, но по газопроводам мы ударов ракетных не наносим. Был нанесен эффективный удар по подземному хранилищу в Львовской области. Эти хранилища строились в советское время на границе с Европой. Они выполняли балансирующую роль. Сейчас мы считаем, что объем транзита уже не настолько серьезен, чтобы для нас эти хранилища представляли какой-то интерес», – сказал Симонов.

Также никакого интереса для России, по его мнению, не представляет украинская газодобыча. Минувшей зимой Украина сдавала мощности своих ПХГ европейским фирмам и Молдове.