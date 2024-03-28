У России начисто исчезла жалость к украинским ПХГ

Елена Острякова.  
28.03.2024 16:24
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Газ, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Россия нанесла ракетный удар по подземному газовому хранилищу (ПХГ) во Львовской области, потому что оно уже не нужно для обеспечения транзита российского газа в Европу.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия нанесла ракетный удар по подземному газовому хранилищу (ПХГ) во Львовской области, потому что...

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«Мы видим, что теперь атаки ведутся, но по газопроводам мы ударов ракетных не наносим. Был нанесен эффективный удар по подземному хранилищу в Львовской области. Эти хранилища строились в советское время на границе с Европой. Они выполняли балансирующую роль. Сейчас мы считаем, что объем транзита уже не настолько серьезен, чтобы для нас эти хранилища представляли какой-то интерес», – сказал Симонов.

Также никакого интереса для России, по его мнению, не представляет украинская газодобыча. Минувшей зимой Украина сдавала мощности своих ПХГ европейским фирмам и Молдове.

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