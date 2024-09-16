У России не получится быстро прикрыть себя эшелонированной ПВО

На вооружении НАТО появилась ракета PrSM для пусковой установки HIMARS с дальностью до 150 км, разработанная специально для уничтожения эшелонированных комплексов обороны на базе С-400, которые, в том числе, сейчас защищают Севастополь и Крым. Такие ракеты применяются в комбинированном ударе: беспилотники, ракеты-обманки, и дальше дальнобойные снаряды. Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Выглядит это следующим образом: стоит наш эшелон ПВО с ракетами С-350, «Бук M3», «Панцирь». Прилетает рой беспилотников 50-60 штук. По нему разряжается сразу же «Панцирь» и «Бук М3», и дальше они становятся беззащитными, как и объекты, которые они защищают. Им надо покидать позицию, чтобы по ним не был нанесён удар и перезарядиться. Получается, что нужно двух-трёхкратно усиливать наши эшелоны ПВО и в течение часа вести непрерывный бой с воздушными целями», – подчеркнул он, добавив, что, к сожалению, в должной мере не проработана зенитная компонента ПВО, а сами ПВО старой советской модификации.

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«С современными поисковыми прицельными системами они отсутствуют, а они должны дополнять сейчас любой эшелон ПВО, чтобы прикрывать его от беспилотников, не расходовать драгоценные ракеты на маломобильные воздушные цели. Нужен качественный скачок в работе ПВО, чтобы преодолевать эти комбинированные стратегии нападения. Может быть у кого-то создастся иллюзия, что это просчеты последних лет или в период управления Сергея Кужугетовича, но на самом деле всё гораздо глубже и дальше: все военные объекты стоят очень дорого, строятся медленно и РСФСР, которая теперь Россия, всегда была в глубоком тылу Советского Союза. Все наши мощные объекты находились в странах Прибалтики, на Дальнем Востоке и на западе Украины. Соответственно развернуть сейчас инфраструктуру, которая надёжно укроет всю нашу армию, быстро не получится, как не пытайся», – заключил Живов.