У России нет «чехарды» с беспилотниками, они постоянно совершенствуются – Касьянов

Анатолий Лапин.  
10.06.2024 13:16
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Отличием Украины от России является то, что у нее отсутствует системный подход к производству беспилотников. Если РФ постоянно совершенствуется, меняет частоты, диапазон, передатчики, то на Украине с этим чехарда.

Об этом в эфире интернет-блога «Фабрика новостей» заявил украинский военнослужащий, бывший волонтер и эксперт по беспилотникам Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отличием Украины от России является то, что у нее отсутствует системный подход к производству...

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«Во время войны нам нужен не свободный рынок, а государственное управление всеми этими процессами. Посмотрите на нашего противника. Наш противник поставил задачу производить «Шахеды» в стране – построил огромный завод. Он поставил задачу производить минимум 100 «Ланцетов» в месяц и передал в собственность государства частные компании и два торговых центра в Ижевске, которые перепрофилировали под производство «Ланцетов».

И у них нет такой чехарды беспилотников, как у нас… У россиян постоянно есть изменения в частотном диапазоне применения дронов, они создают новые видеопередатчики, новые пульты управления на разные частоты, постоянно что-то меняют. И это у них массово приходит в войска», – заявил Касьянов.

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