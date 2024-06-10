У России нет «чехарды» с беспилотниками, они постоянно совершенствуются – Касьянов

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Отличием Украины от России является то, что у нее отсутствует системный подход к производству беспилотников. Если РФ постоянно совершенствуется, меняет частоты, диапазон, передатчики, то на Украине с этим чехарда.

Об этом в эфире интернет-блога «Фабрика новостей» заявил украинский военнослужащий, бывший волонтер и эксперт по беспилотникам Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время войны нам нужен не свободный рынок, а государственное управление всеми этими процессами. Посмотрите на нашего противника. Наш противник поставил задачу производить «Шахеды» в стране – построил огромный завод. Он поставил задачу производить минимум 100 «Ланцетов» в месяц и передал в собственность государства частные компании и два торговых центра в Ижевске, которые перепрофилировали под производство «Ланцетов». И у них нет такой чехарды беспилотников, как у нас… У россиян постоянно есть изменения в частотном диапазоне применения дронов, они создают новые видеопередатчики, новые пульты управления на разные частоты, постоянно что-то меняют. И это у них массово приходит в войска», – заявил Касьянов.