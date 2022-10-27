«У России нет иного пути, кроме фундаментального суверенитета от Запада» – Дугин

Запад готов говорить с Россией только с позиции силы, на условиях признания полного поражения Русской цивилизации.

Об этом на круглом столе Совета Федераций РФ заявил философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим о суверенитете сегодня, о суверенитете духовном, культурном, цивилизационном, именно это говорит президент в своих посланиях, это стоит перед нашей общественностью момента с начала СВО, а сегодня всё больше, с каждым днём приобретает актуальность, защита этого полноценного, фундаментального суверенитета. Если язык суверенен, то дискурс будет суверенен.

Сейчас, пока мы находимся на том, чтобы, пользуясь либеральным, глобалистским, западноевропейским языком, сформулировать на этом языке наш суверенный российский дискурс – или 2, или 3, или там 10. Это для сиюминутных задач, это происходит импортозамещение в рамках нарратива. Что-то же нам надо говорить. Но это – в очень краткосрочной перспективе.

Здесь очень важно, прощаемся ли мы с коллективным Западом надолго? Или мы вот-вот хотим, пустив дымовую завесу суверенных нарративов, вернуться опять к этому глобальному на улучшенных условиях? Я думаю, что элита хочет именно так. Поговорить немного, а потом сдать назад. Сказать – ладно мы признаём ваш язык, глобализм, но только не такой, дайте нам в этом место. Это обречено, мы-то готовы, они – нет», – сказал Дугин.