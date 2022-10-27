«У России нет иного пути, кроме фундаментального суверенитета от Запада» – Дугин

27.10.2022  19:31 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, Культура, Общество, Политика, Россия, Санкции


Запад готов говорить с Россией только с позиции силы, на условиях признания полного поражения Русской цивилизации.

Об этом на круглом столе Совета Федераций РФ заявил философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад готов говорить с Россией только с позиции силы, на условиях признания полного поражения...

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«Когда мы говорим о суверенитете сегодня, о суверенитете духовном, культурном, цивилизационном, именно это говорит президент в своих посланиях, это стоит перед нашей общественностью момента с начала СВО, а сегодня всё больше, с каждым днём приобретает актуальность, защита этого полноценного, фундаментального суверенитета. Если язык суверенен, то дискурс будет суверенен.

Сейчас, пока мы находимся на том, чтобы, пользуясь либеральным, глобалистским, западноевропейским языком, сформулировать на этом языке наш суверенный российский дискурс – или 2, или 3, или там 10. Это для сиюминутных задач, это происходит импортозамещение в рамках нарратива. Что-то же нам надо говорить. Но это – в очень краткосрочной перспективе.

Здесь очень важно, прощаемся ли мы с коллективным Западом надолго? Или мы вот-вот хотим, пустив дымовую завесу суверенных нарративов, вернуться опять к этому глобальному на улучшенных условиях? Я думаю, что элита хочет именно так. Поговорить немного, а потом сдать назад. Сказать – ладно мы признаём ваш язык, глобализм, но только не такой, дайте нам в этом место. Это обречено, мы-то готовы, они – нет», – сказал Дугин.

Он добавил, что Запад для России ставит единственное условие для возвращения в дискурс – её поражение.

«Нас вырезали, выпилили из этого Запада очень серьёзно, и возьмут нас в этот Запад назад, чтобы с нами разговаривать на своём языке, – после того как мы опустимся ниже самых последних пределов, ниже дна, и скажем – теперь сдаёмся. Наше поражение будет условием возврата нас в этот язык.

Поэтому, хотим мы это или не хотим, понимаем мы это или не понимаем, мы обречены на разработку суверенного языка. Россия – это самостоятельная цивилизация, а не часть западной цивилизации, не совпадающей ни с какой – ни с восточной, ни с китайской, ни с исламской, но такая же равноценная, как западная или китайская», – объяснил философ.

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