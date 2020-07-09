У России нет никаких «красных линий» по Донбассу – Козак

09.07.2020, Москва, Владимир Гладков

У России нет никаких «красных линий» в решении проблемы войны в Донбассе, Москва поддержит любые договорённости, достигнутые представителями Киева и ЛДНР.

Об этом в интервью информационному агентству «ТАСС» сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Никаких «красных линий» (в вопросах Донбасса – прим. ред.) у Российской Федерации нет. Представители России в контактной группе имеют простые и однозначные директивы поддерживать любые договоренности, которые будут достигнуты между Донбассом и Украиной с целью предотвращения эскалации и мирного политического урегулирования конфликта. Любые», – отметил он.

Также Дмитрий Козак подчеркнул, что те «красные линии», о которых заявляет Киев, вступают в противоречие с Минскими соглашениями, альтернативы которым, по заверениям самого украинского руководства, не существует.

«Красные линии» наших киевских коллег до конца неизвестны. Им свойственно нередко формулировать свою позицию эзоповым языком. Одну из линий можно распознать – ни в коем случае не вести диалог ни с какими представителями «ОРДЛО». Но эта «красная линия» выходит за «красные линии» Минских соглашений, которые однозначно предписывают этот диалог.

Мы снова наблюдаем абсурдную ситуацию, когда во всех политических заявлениях высшего руководства Украины, в том числе в итоговых документах последнего «нормандского» саммита в Париже, под которыми стоит подпись президента Владимира Зеленского, неизменно отмечается, что альтернативы Минским соглашениям для урегулирования конфликта нет. И тут же заявляется, что есть некие «красные линии», которые не позволяют выполнять те же Минские соглашения», – отметил политик.