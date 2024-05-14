У России нет никаких проблем с личным составом и набором в армию – украинский военный эксперт

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Российская армия не имеет никаких проблем с пополнением добровольцами или «спецконтингентом», поэтому она смогла оперативно нарастить резервы на границе с Сумской и Белгородской областями.

Об этом в эфире интернет-блога «Новости Live» заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте говорить откровенно, у россиян никогда и не было проблем с личным составом. Общий мобилизационный резерв – 12 миллионов. У Украины – 2,5-2,7 миллиона. То есть, привлечь дополнительный резерв за счет… будь то мобилизации на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей, будь то за счет спецконтингента – это так называемые ЗК, или так называемых добровольцев из иностранных государств или внутренние добровольцы – это не проблема», – уверен он.

«Кстати, нужно говорить, почему увеличился контингент в Белгородской области – потому что до последнего времени считалось, что россияне имеют возможность пополнять личный состав до 30 тысяч в месяц, а два последних месяца это количество увеличилось до 40-45 тысяч. Вот вам и ответ, откуда взялись дополнительные подразделения на границе с Сумской областью и, соответственно, Белгородской», – заключил Снегирев.