У России нет никаких проблем с личным составом и набором в армию – украинский военный эксперт

Анатолий Лапин.  
14.05.2024 17:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия не имеет никаких проблем с пополнением добровольцами или «спецконтингентом», поэтому она смогла оперативно нарастить резервы на границе с Сумской и Белгородской областями.

Об этом в эфире интернет-блога «Новости Live» заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия не имеет никаких проблем с пополнением добровольцами или «спецконтингентом», поэтому она смогла...

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«Давайте говорить откровенно, у россиян никогда и не было проблем с личным составом. Общий мобилизационный резерв – 12 миллионов. У Украины – 2,5-2,7 миллиона. То есть, привлечь дополнительный резерв за счет… будь то мобилизации на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей, будь то за счет спецконтингента – это так называемые ЗК, или так называемых добровольцев из иностранных государств или внутренние добровольцы – это не проблема», – уверен он.

«Кстати, нужно говорить, почему увеличился контингент в Белгородской области – потому что до последнего времени считалось, что россияне имеют возможность пополнять личный состав до 30 тысяч в месяц, а два последних месяца это количество увеличилось до 40-45 тысяч. Вот вам и ответ, откуда взялись дополнительные подразделения на границе с Сумской областью и, соответственно, Белгородской», – заключил Снегирев.

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