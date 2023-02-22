«У России нет права на существование – угроза не Путин, а сами русские» – экс-глава МИД Украины

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На Западе продолжают слушать бежавших из РФ либералов, которые рассказывают сказки о том, что после захвата власти они создадут «Россию будущего», и не понимают, что российское государство не имеет положительных альтернатив и должно быть уничтожено.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины и законченный русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он признался, что его взбесил комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой фото во время встречи украинского и американского президентов, где Байден и Зеленский позируют под сводами захваченного раскольниками «УПЦ» Михайловского собора.

«Когда она комментировала первую фотографию, где Зеленский и Байден стоят возле стены Михайловского собора, написала «И кто же из них православный?». Понимаете, в этой фразе вся суть этой русской расистской, человеконенавистнической, ксенофобской, религиозной нетерпимости ко всему тому, что они считают не своим! Такие вещи нашим западным партнёрам нужно видеть, слышать, обращать на это внимание. На Мюнхенской конференции всё правильно было сказано, но что делать с этой ксенофобской страной, на это никто не хочет отвечать», – впал в истерию Огрызко.

Он посетовал, что на Западе ошибочно считают, что проблема в российской власти, а не в самих русских.

«Я в своих контактах с нашими западными друзьями и коллегами постоянно подчёркиваю: откройте глаза, посмотрите, что реально они из себя представляют! Вы слушаете этих сказочников, которые вам рассказывают про «прекрасную Россию будущего». Причина не в Путине, а в российском народе, который хочет иметь своего Путина, и это происходит раз за разом. С такой страной нужно кончать, она не имеет права на существование, потому что она – угроза для всего нормального цивилизованного мира», – бредил украинский «дипломат».