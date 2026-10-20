Владельцы крупных дата-центров, маркетплейсов и прочего бизнеса должны позаботиться о безопасности своих объектов, потому что ресурсов Минобороны РФ на это не хватит.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил автор проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минобороны у нас при всей своей монументальности не в состоянии обеспечить защиту каждого объекта. Страна у нас огромная, такого количества средств защиты, которые необходимы на всю нашу площадь, просто по определению быть не может. Минобороны у нас кредитованы-закредитованы. К сожалению, они «торчат» огромное количество денег железным дорогам, различным банкам, которые финансируют их инициативы. И когда-нибудь, наверное, они расплатятся. Но возможности обеспечить себя полностью у них банально сейчас нет, как бы это позорно ни звучало. И когда говорят о том, что бизнес тоже должен подключаться и защищать себя, это не от хорошей жизни происходит. Это происходит из-за того, что других возможностей попросту нет», – заявил Звинчук.

«Да, у нас жопа. Да, у нас сейчас вот такие вот проблемы. Да, мы не готовились к такой войне и к такому противостоянию, мы не готовились к тому, что столько дронов будет. Да… никто не готовился. И адаптироваться мы можем лишь коллективно. Если же мы говорим о том, что те же дата-центры являются стратегически важными объектами для Российской Федерации, то дата-центры нужно, опять же, защищать всем миром. И бизнес тоже должен подключаться», – добавил аналитик.

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