У России нет сил прикрыть все дата-центры и крупные склады в стране системами ПВО – «Рыбарь»

Анатолий Лапин.  
20.10.2026 18:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 535
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Владельцы крупных дата-центров, маркетплейсов и прочего бизнеса должны позаботиться о безопасности своих объектов, потому что ресурсов Минобороны РФ на это не хватит.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил автор проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Владельцы крупных дата-центров, маркетплейсов и прочего бизнеса должны позаботиться о безопасности своих объектов, потому...

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«Минобороны у нас при всей своей монументальности не в состоянии обеспечить защиту каждого объекта. Страна у нас огромная, такого количества средств защиты, которые необходимы на всю нашу площадь, просто по определению быть не может.

Минобороны у нас кредитованы-закредитованы. К сожалению, они «торчат» огромное количество денег железным дорогам, различным банкам, которые финансируют их инициативы. И когда-нибудь, наверное, они расплатятся. Но возможности обеспечить себя полностью у них банально сейчас нет, как бы это позорно ни звучало.

И когда говорят о том, что бизнес тоже должен подключаться и защищать себя, это не от хорошей жизни происходит. Это происходит из-за того, что других возможностей попросту нет», – заявил Звинчук.

«Да, у нас жопа. Да, у нас сейчас вот такие вот проблемы. Да, мы не готовились к такой войне и к такому противостоянию, мы не готовились к тому, что столько дронов будет. Да… никто не готовился. И адаптироваться мы можем лишь коллективно.

Если же мы говорим о том, что те же дата-центры являются стратегически важными объектами для Российской Федерации, то дата-центры нужно, опять же, защищать всем миром. И бизнес тоже должен подключаться», – добавил аналитик.

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