У России новая тактика погружения Украины во тьму, – депутат Рады

Российская армия стала применять новую тактику создания блэкаута на Украине – если раньше били по теплоэлектростанциям, то сейчас массированными ударами выносит трансформаторы. Это приводит к тому, что для питания того или иного населенного пункта уже не получится перебросить электроэнергию с других подстанций.

Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.