У России – новые области и новые санкции

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Президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий и глава Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о принятии регионов в состав Российской Федерации

Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

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Зал дважды вставал в ходе церемонии. Первый раз – когда Путин объявил минуту молчания в память о погибших героях Донбасса. Второй – когда в заключении зазвучал гимн России. После этого присутствующие начали скандировать «Россия!».

«Вызов Запада нами принят. На политическом уровне. Не сомневаюсь, что нас услышат. Услышат и попытаются уничтожить. Теперь важно воплотить ответ на него в конкретные управленческие и кадровые решения», – написал в своем ТГ-канале профессор Дмитрий Евстафьев.

Его прогноз не замедлил оправдаться. Евросоюз заявил, что никогда не признает результаты референдумов по присоединению к России новых территорий, призывает другие страны осудить их.

А NBC со ссылкой на Белый дом сообщила, что США сегодня введут против России санкции за «аннексию территорий Украины».