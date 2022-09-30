У России – новые области и новые санкции

30.09.2022  16:45 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 816
 
Дзен, Политика, Россия, Санкции, Сюжет дня


Президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий и глава Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о принятии регионов в состав Российской Федерации

Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

Президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Зал дважды вставал в ходе церемонии. Первый раз – когда Путин объявил минуту молчания в память о погибших героях Донбасса. Второй – когда в заключении зазвучал гимн России. После этого присутствующие начали скандировать «Россия!».

«Вызов Запада нами принят. На политическом уровне. Не сомневаюсь, что нас услышат.  Услышат и попытаются уничтожить. Теперь важно воплотить ответ на него в конкретные управленческие и кадровые решения», – написал в своем ТГ-канале профессор Дмитрий Евстафьев.

Его прогноз не замедлил оправдаться. Евросоюз заявил, что никогда не признает результаты референдумов по присоединению к России новых территорий, призывает другие страны осудить их.

А NBC со ссылкой на Белый дом сообщила, что США сегодня введут против России санкции за «аннексию территорий Украины».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть