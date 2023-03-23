У России огромные проблемы с космической разведкой. Надежды на Китай – военкор

Сотрудничество в области спутниковой навигации, о котором стало известно по итогам визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина, позволит объединить российскую группировку спутников ГЛОНАСС с китайской Beidou.

Это существенно облегчит положение ВС РФ на фронтах, считает российский военкор Александр Коц.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире радио «Комсомольская правда» Коц рассказал, какие проблемы сегодня испытывает российская разведка.

«Мы на сегодняшний день имеем очень серьезное отставание от противника по космической разведке. У Украины сегодня в распоряжении практически все разведданные низкоорбитальной группировки НАТО, которую запускали не без помощи российских специалистов Роскосмоса, когда никто не думал, что все это обернется против нас. На сегодняшний день, к сожалению, Украина по разведданным впереди нас. Я видел как-то трофейные спутниковые снимки, которые США передавали Украине – это что-то с чем-то, я вам скажу. Самый простой пример – со спутника видна БМП, которая стоит под деревом, она накрыта маскировочной сетью и, тем не менее, со спутника она видна, видны ее бортовые номера, видна буква Z на башне, которая находится под маскировочной сетью. И тут же идут координаты географические, по которым можно наносить удар высокоточным оружием», – сказал военкор.

«У нас, к сожалению, таких средств обнаружения и наведения сейчас нет. А, если и есть, то в очень небольших количествах. У нас, к сожалению, разведка заканчивается на переднем крае и в какой-то степени на агентурной разведке, которая сообщает нам о каких-то целях вглубине территории Украины. Так, чтобы мы из космоса что-то увидели и нанесли удар, этого, к сожалению, нет. Это и ответ на наиболее часто задаваемые вопросы, почему мы не бьем по эшелонам с вооружениями, по железнодорожным составам с танками, по колоннам с бронетранспортерами, которые идут по Украине. Потому что, к сожалению, мы можем оперировать теми данными, которые передают нам люди, симпатизирующие Российской Федерации. Такие люди, конечно, есть на Украине… Возможно, если у нас в распоряжении появятся, в том числе и китайские спутники, и они будут объединены в одну группировку спутников с нашим ГЛОНАССом, такая возможность появится. Мне кажется, это очень серьезный шаг к нашей будущей победе», – заявил Коц.