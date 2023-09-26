У России остаётся право и время ответить на подрыв «Северных потоков» – эксперт

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Годовщину подрыва газопроводов «Северный поток» ярче всех отметил американский журналист Сеймур Херш, опубликовав еще одну статью на эту тему.

В ней он утверждает, что приказ о диверсии отдал лично президент США Джо Байден, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Приказ был дан довольно туманно. ЦРУ выбрали самую минимальную интерпретацию этого теракта, потому что боялись начала ядерной войны с Россией. Терактом руководил глава ЦРУ.

«Секретность для президента Джо Байдена и его советников по внешней политике имела первостепенное значение. Никакая существенная информация о миссии не записывалась на электронные носители, а печаталась на пишущей машинке, будто Интернет еще не был изобретен», – пишет Херш.

Данные ему передали сотрудники ЦРУ, возмущенные государственной диверсией, однако доказать их правоту можно только путем допросов всех причастных. Херш подчеркивает, что теракт не был связан с войной на Украине, а был нацелен на окончательный разрыв отношений Германии и России.

Российский режиссер Никита Михалков также приводит некоторые подробности со ссылкой на расследование в китайских СМИ. По их данным, несколько членов специальной рабочей группы, предположительно возглавляемой советником президента по безопасности Джейком Салливаном, вылетали в Норвегию для поиска подходящего места для установки взрывчатки.

Под прикрытием учений НАТО группа американцев в штатском совершила глубоководное погружение и установила взрывчатое вещество Си-4 на трубах. В день взрыва самолет-разведчик Р-8 сбросил гидроаккустический буй, который привел в действие взрывчатку.

По мнению Михалкова, последующая кампания в американских СМИ по поводу «китайского шара-разведчика» была призвана отвлечь внимание граждан США от теракта, совершенного их властями.

За минувший год западные СМИ долго, но безуспешно пытались найти во взрывах газопроводов «российский след», а когда это не удалось, появилась версия об украинской диверсионной группе.

За это время страны Европы отказали в исполнении 13 из 15 запросов Генпрокуратуры РФ по расследованию взрывов. Сегодня российское посольство в Стокгольме заявило, что шведские власти продемонстрировали «свою полную профессиональную некомпетентность» при проведении расследования.

«Все эти “украинские” версии отвлекают внимание от истинного виновника террористического акта против стратегического объекта европейской инфраструктуры. Мы же понимаем, по чьей выгоде били два эти газопровода. США не скрывали что они вредят их экономическим интересам. Однако все немецкие и итальянские участники консорциума вынуждены закрыть рты, потому что понимают, что их очень накажут. При нынешней «ливерной колбасе» во главе германского правительства надеяться на протест… Шольц скорее позволит выколоть себе второй глаз, чем что-то заявит», — заявил политолог Владимир Корнилов в интервью «Изоленте».

По мнению его коллеги Алексея Мухина, европейские правительства даже не скрывают, что не проводят расследование, чтобы не выйти на США.

«”Ищи кому выгодно”, говаривали в древнем Риме, когда возникали подобные ситуации. “В каждом расследовании главное – не выйти на самого себя”, как шутят сейчас. А ведь выходят. Например, недавно Дания отказалась передать России результаты своего расследования инцидента, чтобы, внимание, “не портить отношения с американскими партнерами”. Спасибо за такую откровенность, ребята», – написал Мухин в своем тг-канале.

Эксперт в области массовых коммуникаций Никита Томилин считает, что Россия сохраняет за собой «право на месть».

«Несмотря на активную дискуссию в российских и зарубежных медиа, Москва до сих пор не отреагировала на пересечение «красных линий». У российской стороны есть свой логичный потенциальный мотив отомстить в соответствии с принципом Римского права (lex talionis) — «око за око». И на Западе это понимают: примерно каждый месяц ведущие СМИ Европы и США пишут об угрозе российской мести. Но военной акции со стороны Москвы так и не последовало. Но и право на исключительно военный ответ Москва сохранила — список объектов поражения составлен и не забыт», – заявил Томилин «Сигналу».

Тем временем потребление газа в Европе продолжает падать, за два года падение составило 95 млрд кубометров. В отсутствие трубопроводов ЕС не сможет нарастить потребление, даже если захочет повысить производство, к примеру, удобрений или металлопродукции.

«Европа хотела носить вторичный характер для российских поставок, она его получила. Азия становится привлекательной, там есть перспективы дальнейшего роста. В Европе такие перспективы отсутствуют, там будет продолжаться экономия. Все это началось с того момента, как Урсула Фон Дер Ляйен на чистом немецком сказала: прикрути», – пошутил в эфире «Соловьев Лайф» эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.