У России осталось еще лет 20 на сохранение симпатий сербов

У России есть еще время, в течение которого сохранятся хорошие отношения с Сербией. В этот период еще будет активно население, которое помнит бомбежки Сербии со стороны Запада и помощь России.

Об этом в эфире видеоблога телеведущего Антона Красовского заявил балканист, политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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