У России осталось еще лет 20 на сохранение симпатий сербов

Анатолий Лапин.  
09.07.2025 15:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 251
 
Балканы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сербия


У России есть еще время, в течение которого сохранятся хорошие отношения с Сербией. В этот период еще будет активно население, которое помнит бомбежки Сербии со стороны Запада и помощь России.

Об этом в эфире видеоблога телеведущего Антона Красовского заявил балканист, политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У России есть еще время, в течение которого сохранятся хорошие отношения с Сербией. В...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не так давно мои коллеги проводили интересное исследование. Они хотели выявить самое антизападно настроенное поколение ныне живущих сербов. Казалось бы, ну кто это должен быть? Наверное, люди старшего возраста, пенсионеры. Ничего подобного. Самые критичные в отношении Запада сербы поколения [известного актера] Милоша Биковича, это те ребята, кто в возрасте от 5 до 15 лет под бомбами посидел, у них это зашито на подкорке…

То есть в этом смысле можно сказать, что еще лет 20 в запасе у нас есть, потому что это поколение, по большому счету, только вошло в активную жизнь, и еще как минимум лет 20 будет в этой активной жизни. И это поколение очень хорошо знает цену всему», – заявил Бондаренко.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить