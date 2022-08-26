У России осталось еще много инструментов для ударов по Украине – Бутусов

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Новости Украины

России не нужно бить по Украине оружием массового уничтожения, потому что она не использовала все остальные свои ресурсы в ходе спецоперации.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил главред антироссийского пропагандистского портала Цензор. нет Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бутусова, российская армия еще может нанести удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

«У нас много говорится, что Россия может применить оружие массового уничтожения. Я не думаю, что сейчас это актуальный вопрос. Россия имеет много других инструментов и рычагов для того, чтобы увеличить эскалацию войны. Прежде всего, это удары по объектам критической инфраструктуры. Это мосты, электростанции, электросети и, например, какие-то абсолютно опасные объекты химической и ядерной промышленности. Все это Россия может делать даже без применения оружия массового поражения, даже без ядерного оружия. Но они это пока что не делают», – завил Бутусов.