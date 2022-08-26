У России осталось еще много инструментов для ударов по Украине – Бутусов

26.08.2022  15:42 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 687
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

России не нужно бить по Украине оружием массового уничтожения, потому что она не использовала все остальные свои ресурсы в ходе спецоперации.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил главред антироссийского пропагандистского портала Цензор. нет Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По мнению Бутусова, российская армия еще может нанести удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

«У нас много говорится, что Россия может применить оружие массового уничтожения. Я не думаю, что сейчас это актуальный вопрос. Россия имеет много других инструментов и рычагов для того, чтобы увеличить эскалацию войны.

Прежде всего, это удары по объектам критической инфраструктуры. Это мосты, электростанции, электросети и, например, какие-то абсолютно опасные объекты химической и ядерной промышленности. Все это Россия может делать даже без применения оружия массового поражения, даже без ядерного оружия. Но они это пока что не делают», – завил Бутусов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть