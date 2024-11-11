Что с нашими потерями на фронте? Данные от ветерана ЧВК «Вагнер»

Россия заметно улучшила уровень подготовки своих военнослужащих, что напрямую сказывается на соотношении потерь с Украиной. Об этом в эфире видеоблога «Мультичел+» заявил участник СВО, ветеран ЧВК «Вагнер» с позывным «Тичер», который сейчас стал инструктором, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Наш Верховный Главнокомандующий прав – у них больше потерь, чем у нас. Как можно заметить, у нас очень много стало всяких учебных центров, лагерей подготовки бойцов, инструкторов, которые приезжают. У нас очень много центров по подготовке, сейчас подготовка в плане войны, ведения боевых действий, те же FPV-дроны, это все сейчас охренеть, как хорошо развивается и люди идут.

Я как инструктор говорю: люди обучаются с большим желанием, сами вопросы задают…

Очень хорошая интенсивная подготовка идет по сравнению с тем, что было – сейчас намного лучше. Сейчас очень много хороших результатов. Банальный простой пример – я чувака, которого обучал на пулемет, он уехал на Украину, снес три дрона с ПК и размотал группу противника, один.

Конечно, очень многое поменялось – почему большие потери со стороны хохлов, мы это все видим сейчас сами. ТЦКшники забирают с улицы, ввели батальон баб каких-то туда, то есть, Украина истощена в плане людей и в плане вооружения, она истощена.

Мы победим, потому что мы очень хорошо развились в плане военной структуры. Я уверен, что мы победим. Не сразу – сразу ничего не дается, но мы победим в любом случае. Россия – не та страна, которая дает заднюю и проигрывает войны», – заявил «Тичер».