У России появилась игра. Об Украине скоро забудут – Климкин

15.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Происходящее сегодня обострение на Ближнем Востоке играет на руку России, которая имеет влияние на все страны региона. В ближайшее время ситуация там может накалиться настолько, что проблемы Украины будут забыты Западом – Евросоюз уже сейчас переполнен мигрантами и будет обеспокоен этим в обозримой перспективе.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» завил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Россия имеет почти уникальную ситуацию на Ближнем Востоке Россия – одно из немногих государств, точнее один из немногих игроков, который сохраняет влияние фактически на всех на Ближнем Востоке и также сохранила определенный уровень отношений со всеми. Чего сейчас хочет сделать Россия? Она хочет сделать Ближний Восток частью своей повестки дня, причем и с Евросоюзом, поскольку там очень боятся очередной волны миграции и очень боятся всплеска исламского терроризма. Это сейчас в разговорах вопрос номер один…

Я считаю, что это не просто очередной всплеск – это начинается перезагрузка Ближнего Востока, в этой перезагрузке заинтересованы все основные игроки. Мы стоим перед очень сложным периодом, когда у нас появляется очень серьезный риск, когда вся ситуация вокруг Украины, конечно, будет важной, но она не будет попадать в перечень основных приоритетов. Она не будет ни первым, ни вторы, ни третьим приоритетом, поскольку все будут сконцентрированы на, как они их воспринимают, жизненно важных проблемах. В первую очередь, для Евросоюза, для Штатов.

Посмотрите, какие ставки сегодня для Китая, ведь Китай получает значительную часть нефти именно с Ближнего Востока. Насколько и кто будет сконцентрирован на нашей повестке дня – это большой вопрос, и я тут вижу серьезный риск. Насколько и кто будет готов в какие-то моменты относительно нас и вокруг нас разменять, хотя бы ситуативно – это тоже большой вопрос. И, в конце концов, каким образом мы вообще будем привлекать внимание к ситуации в Украине?.. Потому что у России, к сожалению, появилась игра и это будет на нас влиять», – заявил Климкин.