У России появились опасные конкуренты в борьбе за «вмешательство в выборы»

10.08.2020, Москва, Елена Острякова

За массовыми протестами в Белоруссии стоит Чехия.

Об этом сегодня заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов – Чехия. Сегодня из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Они ничего не понимают.

Я поручил выдать эту информацию СМИ, чтобы вы увидели, чего они хотят. А они продолжают наседать, требовать выводить людей на улицу. Цитата: “ведите переговоры с властями о добровольной сдачи власти”. То есть, Лукашенко находящийся во главе вертикали власти, добровольно при 80% голосов, должен передать им власть», – сказал Лукашенко.

Еще одним «кукловодом» по его мнению, является Польша.

«Я про Польшу не говорю, там уже все осели, кто должен осесть, и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину: оттуда ехали. Я уверен, это не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, и с России определенный приток людей, которые знаете, они не лезут на штыки, они на штыки пацанов бросили», – рассуждает Лукашенко.

Он пообещал и в дальнейшем применять силу к протестующим.

«Поэтому, то, о чем я говорил – это все подтверждается. Я предупреждал. Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться, а родителям третий раз говорю: посмотреть, где их чада. Чтоб не было потом больно. Чтоб мы не ахали, не охали… Ранено около 25-ти ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, переломы ног, специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный, страну разорвать мы не позволим», – грозит белорусский президент.

Отметим, что с 33 безосновательно арестованных в Белоруссии россиян до сих пор не сняты обвинения в подготовке «провокаций на выборах».