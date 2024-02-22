У России появилось окно возможностей, нас будут отодвигать – Кошулинский

У России сейчас появилась возможность наступать, связанная с предвыборной неопределенностью на Западе.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший депутат Верховной рады, мобилизовавшийся в ВСУ член националистического ВО «Свобода» Руслан

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Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня у московитов есть одно утешение – они увидели хаотичность действий наших партнеров. Я имею в виду, что начались предвыборные процессы у очень многих и европейских странах, и в Америке, как нашем базовом партнере, и эти задержки с финансированием, с боеприпасами – для него это является подпиткой, для московита.

Все, они понимают, что есть очень короткое окно, в которое они могут войти и потом уже ставить условия. То есть войти, максимально отодвинув нас со всех позиций с территорий, а потом выходить с предложением о каких-то переговорах по так называемому корейскому варианту. Вот это они будут максимально делать», – заявил Кошулинский.