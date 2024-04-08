У России появилось оружие, опрокинувшее правила игры – американский морпех

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Планирующие авиабомбы, которые использует Россия вдоль всей линии фронта, меняют правила игры на Украине. Это уже признают даже западные пропагандисты в своих статьях.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это из «Independent»: «Разрушители зданий. Российские планирующие бомбы, меняющие облик войны на восточном фронте Украины». Это западное СМИ, наконец-то заговорившее об оружии, меняющим правила игры. Только это оружие, меняющее правила игры, находится в распоряжении российских, а не украинских сил… Под этим крылом написано: «Крылатая взрывчатка, весом до 1500 килограммов. На самом деле, есть бомбы даже тяжелее этого, получившие прозвище «Разрушитель зданий», которые оказывали разрушительное воздействие везде, где бы они ни применялись», – пишет Том Вотлинг, – «Киев борется с ними изо всех сил, чтобы западные союзники активизировались и предоставили больше оружия, средств противовоздушной обороны и боеприпасов», которых просто не существует» – отметил он.

«Так что Украина их не получит. Россия не только продолжит использовать эти бомбы, но и продолжит использовать их во все больших количествах. У них будет больше боевых самолетов, поступающих в эксплуатацию, у них будет больше бомб, поступающих в эксплуатацию. Мы наблюдаем неуклонное увеличение этих бомб, начиная с того, что о них даже не упоминалось, заканчивая десятками этих бомб, ежедневно сбрасываемых на поля сражений вдоль линии соприкосновения на фронте» – заключил Берлетик.