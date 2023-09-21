«У России появился шанс»: бизнес-модель мирового спорта разваливается

Нет никакого смысла в том, чтобы сосредотачиваться на препонах для смены спортивного гражданства. Нужно смотреть в будущее и строить новую модель развития российского спорта, не привязанную к международным федерациям и соревнованиям, которые проходят под эгидой МОК.

Такое мнение в эфире НСН высказал президент Федерации легкой атлетики Москвы, бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша задача сейчас не делать препоны или вот эти суммы там какие-то будут, они не будут носить какой-то большой характер. Нужно заниматься нашими детьми. Давайте глобально посмотрим. Была советская система, после которой прошло 30 лет. И спортсмены, которые росли в советской системе, действительно ребята, которые представили страну, защитники отечества. Что произошло после развала Советского союза? Капитализм, рыночные отношения, и здесь спортсмен – это уже профессия. Ты зарабатываешь деньги. И здесь становится во главу угла материальная заинтересованность, потому что человек думает, как ему жить дальше, как себя проявлять», – пояснил он.

В целом система детского спорта, так же, как и общего образования, должна от оказания услуг перейти к воспитанию молодёжи.

«Потому что у нас есть проблемы очень серьёзные в лёгкой атлетике. Мы должны проводить чемпионаты России среди спортсменов 12 и 14 лет. Потому что у нас только в 16-летнем возрасте проводится первенство России. Потому что есть такой закон, и это касается разных видов спорта, разрешающий проведение чемпионатов России для детей, если в этом возрасте есть соревнования на международном уровне. Вот, в теннисе – нет никаких проблем, потому что в теннисе до 12 лет проходят кубки Европы. А ребенку-то интересно соревноваться. Поэтому нужно или менять закон, или сделать спортивное руководство вообще страны или ряд организаций к международному уровню», – подчеркнул Курбатов.

На Играх СНГ в Минске выступала легкоатлетическая команда из России в возрасте до 15 лет, потому как действовало отстранение взрослых легкоатлетов от международных соревнований.

«Все руководители федераций сейчас понимают, что нам нужно спуститься, и для 12, 14, 16 лет делать соревнования. Ребенок, как только начинает заниматься спортом, он уже должен соревноваться – с 4-6 лет. Чтобы был игровой соревновательный характер. Иначе ему будет не интересно», – убежден Курбатов.

Потому, если Россию покинут 100 спортсменов, они высвободят место для подготовки 1 000, намного сильнее и выносливее. Только для этого нужна перестройка модели развития спорта.

«Я давно в спорте, как спортсмен – более 40 лет. И я не мог понять очень долго, почему нет модели развития российского спорта. Мы после 90-х годов стали капиталистической периферией – по телевизору показывали NBA и NHL, и наши атлеты стали зарабатывать деньги, выезжая на международные соревнования. Что происходит сейчас? Сейчас в принципе борьба за суверенитет, показывают наши соревнования, и запускаются новые механизмы, которые позволяют нам создать модель развития российского спорта. Потому что основа всё равно будет сейчас меняться, и основные проблемы будут сейчас у Международного олимпийского комитета в связи с выборами 2025 года. Если на этих выборах победит нынешний президент международный легкоатлетической федерации, британец Себастьян Коу, то у нас будут большие проблемы до 2037 года, у всех российских видов спорта. Потому что как бы человек занимает антироссийскую позицию, русофобскую. На следующий год на олимпийских играх в Париже уже будут большие проблемы, потому что экономически ситуация меняется. Посмотрите, какие большие процессы изменений идут в мире. Спорт – это надстройка. Основа всего, базис – это экономика, это рынок. И это всё меняется. И в этих условиях у нас есть шанс занять место, построить свою систему, модель и быть флагманом в данной ситуации», – заключил глава московской федерации легкой атлетики.