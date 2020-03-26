У России появился шанс соскочить с нефтяной зависимости

26.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Низкий курс рубля и падение цен на нефть могут в итоге стать стимулами для российской экономики.

Об этом в «Известиях» пишет бывший глава Федеральной службы по финансовым рынкам, экс-замминистра финансов Дмитрий Панкин.

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«В России совпало сразу два фактора: необходимость принятия заградительных мер от массового инфицирования и очередное обострение нашего, как любят выражаться некоторые эксперты, нефтяного «проклятья». На какое-то время накопленные резервы позволят смягчить негативную реакцию, которая докатится до нас через падение цен на нефть и спроса на экспортную продукцию. Нет худа без добра. Низкий курс рубля и низкие цены на нефть дают стимул для ухода от нефтяной зависимости, о которой не говорил только ленивый», – считает Панкин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей (читайте по теме: РФ уходит на тотальный карантин. Экстренное заявление Путина).