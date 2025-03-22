У России появился шанс вернуться на Олимпийские Игры

Sky News сообщает, что будущий президент МОК после своего официального встуления в должность начнёт переговоры о возможном возвращении России на Олимпийские игры.

Зимбабвийка Кирсти Ковентри, которая станет первой африканской главой Международного олимпийского комитета (МОК), заявила, что выступает против отстранения стран от участия в Олимпиадах из-за войн и намерена начать переговоры о возможном возвращении России на Игры.

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В интервью Sky News она отметила, что видит несогласованность в текущем подходе, при котором Россия подвергается изоляции, в то время как в Африке также идут вооружённые конфликты и таких санкций к их участникам никто не применяет.

Отвечая, на следующий день после своего избрания, на вопрос о том, выступает ли она против запрета на участие стран в Олимпиаде из-за войн, Ковентри сказала:

«Да, я против, но считаю, что каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально. Я бы хотела создать специальную рабочую группу, которая разработает политику и рекомендации, которыми наше движение сможет руководствоваться, когда нас втягивают в конфликты. В Африке сейчас происходят ужасающие конфликты. К сожалению, они никуда не исчезают. Так что, как мы собираемся защищать и поддерживать спортсменов? Как мы обеспечим возможность участия всех спортсменов в Олимпийских играх? И наша ответственность – гарантировать их безопасность и поддержку уже во время Игр. Это тонкий баланс. Но в конечном итоге я считаю, что в интересах нашего движения – добиться представительства всех спортсменов».

Ковентри, избранная на днях новым главой МОК, станет первой женщиной во главе этой структуры за все время ее существования. В ее послужном списке – работа министром спорта Зимбабве, а также собственное двукратное олимпийское чемпионство по плаванию.

На Олимпиаде в Париже в 2024 году к участию были допущены только российские спортсмены в нейтральном статусе — в качестве наказания страны за военное вторжение на Украину.