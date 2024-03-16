У России появился «сверхаргумент» на поле боя – Арестович
Используемые российской авиацией тяжёлые авиабомбы стали более точными, и легко выводят из строя целые участки фронта врага.
Об этом в эфире YouTube-канала «Alpha media» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Россияне начали использовать полуторатонные ФАБ. Они постоянно повышают точность. Даже визуально когда фотки попадают – там много антенн. Как с fpv – если много антенн, много диапазонов, не всё удаётся заглушить. И разные способы навигации применяются.
Они стали более точными, и это просто сверхаргумент. Что такое полторы тонны? Пятисоткилограммовая бомба контузит гарантированно всех в радиусе ста метров, а уж полуторатонная тонна как попадёт – и на полкилометра фронта всем резко поплохело, даже если они не погибли», – сказал Арестович.
Он возмутился, что попытка бороться с такой тактикой привела к потере ценной техники.
«Это очень серьёзная история, которая применяется не только по населённым пунктам, где ведётся оборона и где они особо эффективны, но применяется и в чистом поле. Это серьёзный фактор на поле боя, с которым можно что-то сделать.
А что можно сделать? Нужно дать дальнобойные ПВО. Поэтому наши «Пэтриоты» поехали на фронт, и поэтому две установки уничтожили», – резюмировал он.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.