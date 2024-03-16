У России появился «сверхаргумент» на поле боя – Арестович

Используемые российской авиацией тяжёлые авиабомбы стали более точными, и легко выводят из строя целые участки фронта врага.

Об этом в эфире YouTube-канала «Alpha media» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россияне начали использовать полуторатонные ФАБ. Они постоянно повышают точность. Даже визуально когда фотки попадают – там много антенн. Как с fpv – если много антенн, много диапазонов, не всё удаётся заглушить. И разные способы навигации применяются.

Они стали более точными, и это просто сверхаргумент. Что такое полторы тонны? Пятисоткилограммовая бомба контузит гарантированно всех в радиусе ста метров, а уж полуторатонная тонна как попадёт – и на полкилометра фронта всем резко поплохело, даже если они не погибли», – сказал Арестович.