У России появился «сверхаргумент» на поле боя – Арестович

Вадим Москаленко.  
16.03.2024 10:52
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Используемые российской авиацией тяжёлые авиабомбы стали более точными, и легко выводят из строя целые участки фронта врага.

Об этом в эфире YouTube-канала «Alpha media» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Используемые российской авиацией тяжёлые авиабомбы стали более точными, и легко выводят из строя целые...

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«Россияне начали использовать полуторатонные ФАБ. Они постоянно повышают точность. Даже визуально когда фотки попадают – там много антенн. Как с fpv – если много антенн, много диапазонов, не всё удаётся заглушить. И разные способы навигации применяются.

Они стали более точными, и это просто сверхаргумент. Что такое полторы тонны? Пятисоткилограммовая бомба контузит гарантированно всех в радиусе ста метров, а уж полуторатонная тонна как попадёт – и на полкилометра фронта всем резко поплохело, даже если они не погибли», – сказал Арестович.

Он возмутился, что попытка бороться с такой тактикой привела к потере ценной техники.

«Это очень серьёзная история, которая применяется не только по населённым пунктам, где ведётся оборона и где они особо эффективны, но применяется и в чистом поле. Это серьёзный фактор на поле боя, с которым можно что-то сделать.

А что можно сделать? Нужно дать дальнобойные ПВО. Поэтому наши «Пэтриоты» поехали на фронт, и поэтому две установки уничтожили», – резюмировал он.

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